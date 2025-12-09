"خارطة لتطوير العمل بالمرفأ".. على طاولة رئيس الحكومة

استقبل ئيس والمدير العام لمرفأ ، مروان النفّي، على رأس وفدٍ من ، وذلك في حضور لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.

وكان سلام قد استهل الاجتماع بتهنئة على تعيينه الأخير. وجرى خلال اللقاء استعراض النتائج التي توصل إليها المجلس في إطار الدراسة الأولية التي أعدها حول التحديات الإدارية واللوجستية والتقنية التي يواجهها المرفأ.

كما اطلع الرئيس سلام من الوفد على الخطوات التي يقوم بها المجلس لتطوير وتحديث العمل في المرفأ.



، لفت النفّي إلى أن الوفد شكر رئيس الحكومة على زيارته لمرفأ وعلى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة "شكلت دعماً مهماً لجهود المجلس في النهوض بعمل المرفأ".



وشدد سلام في ختام اللقاء على "ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المطروحة، نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفأ بيروت في تعزيز النمو الاقتصادي في ".