4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"خارطة لتطوير العمل بالمرفأ".. على طاولة رئيس الحكومة

2025-12-09 | 07:51
"خارطة لتطوير العمل بالمرفأ".. على طاولة رئيس الحكومة

استقبل ئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، على رأس وفدٍ من مجلس الإدارة، وذلك في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.

وكان سلام قد استهل الاجتماع بتهنئة مجلس الإدارة على تعيينه الأخير. وجرى خلال اللقاء استعراض النتائج التي توصل إليها المجلس في إطار الدراسة الأولية التي أعدها حول التحديات الإدارية واللوجستية والتقنية التي يواجهها المرفأ.
 
كما اطلع الرئيس سلام من الوفد على الخطوات التي يقوم بها المجلس لتطوير وتحديث العمل في المرفأ.

من جهته، لفت النفّي إلى أن الوفد شكر رئيس الحكومة على زيارته الأخيرة لمرفأ بيروت وعلى ترؤسه اجتماعاً لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة "شكلت دعماً مهماً لجهود المجلس في النهوض بعمل المرفأ".

وشدد سلام في ختام اللقاء على "ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المطروحة، نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفأ بيروت في تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان".
محليات

نواف سلام

رئيس الحكومة

في الشمال.. دخان ومواد غذائية مهربة
الرئيس عون: نثمّن مواقف السلطنة الداعمة للبنان ونسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة تواكب التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم

اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)
Play
11:10

اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)

اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق!

11:10

اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)

اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق!

أحذية مهربة.. الجمارك تضبط "بيك آب"!
10:53

أحذية مهربة.. الجمارك تضبط "بيك آب"!

أعلنت المديرية العامة للجمارك ، في بيان،"أن قوة من ضابطة صيدا -شعبة المكافحة البرية تمكنت من توقيف "بيك آب" محملاً بكمية كبيرة من الاحذية المهربة (بلغت ١٢٥٦ زوج أحذية).

تم ضبط البضاعة ونقلت مع صاحبها الى مركز الضابطة بغية إجراء المقتضى القانوني.

10:53

أحذية مهربة.. الجمارك تضبط "بيك آب"!

أعلنت المديرية العامة للجمارك ، في بيان،"أن قوة من ضابطة صيدا -شعبة المكافحة البرية تمكنت من توقيف "بيك آب" محملاً بكمية كبيرة من الاحذية المهربة (بلغت ١٢٥٦ زوج أحذية).

تم ضبط البضاعة ونقلت مع صاحبها الى مركز الضابطة بغية إجراء المقتضى القانوني.

لماذا غاب "قاووق" عن احتفال حزب الله؟.. التفاصيل في النشرة المسائية
11:41
اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)
11:10
أحذية مهربة.. الجمارك تضبط "بيك آب"!
10:53
معلومات الجديد: بعد توقيف رئيس جمارك طرابلس ورئيسة الأقليم، جمارك طرابلس تصادر ألعاب جنسية و3 مسيرات
10:51
جعجع يلتقي لودريان في معراب بهذه الاثناء
09:49
الحوكمة والكهرباء على طاولة جابر وممثل البنك الدولي
09:49
