4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جعجع يلتقي لودريان في معراب بهذه الاثناء

2025-12-09 | 09:49
جعجع يلتقي لودريان في معراب بهذه الاثناء
جعجع يلتقي لودريان في معراب بهذه الاثناء
جعجع يلتقي لودريان في معراب بهذه الاثناء

محليات

يلتقي

لودريان

معراب

الاثناء

على دفعات وبصواريخ ثقيلة.. ماذا استهدفت اسرائيل ليلاً؟
مراسل الجديد: الغارات الإسرائيلية استهدفت وادي رومين وأطراف بلدة جباع

عبد العاطي: مصر ثابتة على موقفها الداعم للبنان واستقراره
14:58

عبد العاطي: مصر ثابتة على موقفها الداعم للبنان واستقراره

جرى اليوم اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو.

وأطلع عبد العاطي الوزير روبيو على نتائج زيارته الأخيرة إلى بيروت، التي جاءت بهدف دعم الدولة اللبنانية وبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وأكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة لبنان وأمنه وسيادته واستقراره.

14:58

عبد العاطي: مصر ثابتة على موقفها الداعم للبنان واستقراره

جرى اليوم اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو.

وأطلع عبد العاطي الوزير روبيو على نتائج زيارته الأخيرة إلى بيروت، التي جاءت بهدف دعم الدولة اللبنانية وبحث سبل خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

وأكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة لبنان وأمنه وسيادته واستقراره.

الرئيس عون يهنئ الشرع بذكرى التحرير
14:32

الرئيس عون يهنئ الشرع بذكرى التحرير

أفادت وكالة "سانا" أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع تلقّى برقية من الرئيس جوزاف عون خلال عبوره الأجواء السورية متوجهاً إلى سلطنة عُمان، وذلك بالتزامن مع احتفال سوريا بالذكرى الأولى للتحرير من النظام البائد.

14:32

الرئيس عون يهنئ الشرع بذكرى التحرير

أفادت وكالة "سانا" أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع تلقّى برقية من الرئيس جوزاف عون خلال عبوره الأجواء السورية متوجهاً إلى سلطنة عُمان، وذلك بالتزامن مع احتفال سوريا بالذكرى الأولى للتحرير من النظام البائد.

عبد العاطي: مصر ثابتة على موقفها الداعم للبنان واستقراره
14:58
الرئيس عون يهنئ الشرع بذكرى التحرير
14:32
وزير الخارجية المصري لنظيره الأميركي: القاهرة أكدت تمسكها بوحدة لبنان وسيادته وحرصها على مواصلة التنسيق السياسي
13:57
وزير الخارجية المصري لنظيره الأميركي: زيارة بيروت تستهدف تثبيت الاستقرار وخفض التوتر
13:56
جاريد كوشنر يتحرك.. فماذا يحضر للمنطقة وماذا عن لبنان؟ (شاهد التقرير)
13:33
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم يرفض منع عودة أهالي القرى الحدودية إلى منازلهم، معبّراً عن موافقة لبنان على تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة اقتصادية شرط أن يعود السكان إليها
13:00
