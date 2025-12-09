على دفعات وبصواريخ ثقيلة.. ماذا استهدفت اسرائيل ليلاً؟

شن الطيران الحربي الاسرائيلي منتصف الليلة الماضية سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفاً مرتفعات جبل عند أطراف بلدة في منطقة اقليم التفاح، وألقى عدداً من الثقيلة التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً، ما تسبب بإحداث اضرار وتحطم زجاج في العديد من المنازل في البلدة.