اطلاق نار على اليونيفيل.. وتوضيح

وأضافت في تصريح صحفي: "وقد أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها".

وطلبت اليونيفيل عبر قنوات الاتصال التابعة لها من جيش وقف إطلاق النار.

وتابع التصريح: "تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة كانا داخل الأراضي في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات".

ولفت التصريح الى ان "الجيش الإسرائيلي كان قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق".

وقالت اليونيفيل: "يُعدّ الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاكًا خطيرًا لقرار رقم 1701. وفي هذه الظروف الحساسة جدًا، ندعو إلى التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق".