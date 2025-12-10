اطلاق نار على اليونيفيل.. وتوضيح

وأضافت في تصريح صحفي: "وقد أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها".
وطلبت اليونيفيل عبر قنوات الاتصال التابعة لها من جيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار.
وتابع التصريح: "تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة الإسرائيلية كانا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات".
ولفت التصريح الى ان "الجيش الإسرائيلي كان قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق".
وقالت اليونيفيل: "يُعدّ الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي هذه الظروف الحساسة جدًا، ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق".