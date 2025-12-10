الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

اطلاق نار على اليونيفيل.. وتوضيح

2025-12-10 | 11:38
اطلاق نار على اليونيفيل.. وتوضيح
اطلاق نار على اليونيفيل.. وتوضيح

أفادت "اليونيفيل" بأن "جنودها تعرضوا لإطلاق نار من قبل جنود جيش الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا قرب منطقة سرده".

 

وأضافت في تصريح صحفي: "وقد أُطلقت دفعة واحدة من عشر رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها أربع دفعات أخرى من عشر رشقات بالقرب منها".

 

وطلبت اليونيفيل عبر قنوات الاتصال التابعة لها  من جيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار.

 

وتابع التصريح: "تجدر الإشارة إلى أن كلًّا من حفظة السلام والدبابة الإسرائيلية كانا داخل الأراضي اللبنانية في ذلك الوقت، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات".

 

ولفت التصريح الى ان "الجيش الإسرائيلي كان قد أُبلِغ مسبقًا بموقع وتوقيت الدورية، وفقًا للإجراءات المعتمدة عند القيام بدوريات في مناطق حساسة قرب الخط الأزرق".

وقالت اليونيفيل: "يُعدّ الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي هذه الظروف الحساسة جدًا، ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق".

اطلاق نار على اليونيفيل.. وتوضيح

محليات

حزب الله

اليونيفيل

اسرائيل

الجنوب

Aljadeed
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)
‌‏وزير الخارجية العراقي: الخارجية الأميركية أعلنت أنها غير مرتاحة لموقف بغداد من حزب الله والحوثيين

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي
Play
05:48
Play

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

05:48

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي

في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن
04:53

في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل.

04:53

في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل.

بأقل من 24 ساعة.. بري يستقبل السفير الأميركي
05:48
في الضاحية.. مروج قمار خطير بقبضة الأمن
04:53
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير الاميركي ميشال عيسى
04:52
الرئيس عون يستذكر الشهيدين جبران تويني وفرنسوا الحاج
04:25
معلومات الجديد: التحقيقات في مطار بيروت بيّنت أن كبار موظفي الجمارك شاركوا كلمات المرور للنظام الجمركي مع موظف في شركة شحن ما سمح له بتصفية البيانات وإخراجها من المطار
04:11
وفد نقابة الصحافة يلتقي الرئيس بري في هذه الاثناء
04:03
