الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)

2025-12-10 | 01:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع &quot;حزب الله&quot;.. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)

جاء في صحيفة "نداء الوطن":

طرأ تطوّر لافت على "أوتوستراد الوسطاء" مع دخول تركيا رسميًا على خط التفاوض بين الضاحية ودمشق من جهة، ودمشق وطهران من جهة أخرى، في خطوة تعكس سعي أنقرة للإمساك بخيوط مرحلة إقليمية دقيقة تتبدّل توازناتها بسرعة.

وبحسب مصدر واسع الاطلاع لـ"نداء الوطن"، نجحت أنقرة خلال الأسابيع الماضية في جمع مسؤول رفيع من الحكم السوري الجديد مع مسؤول بارز في "حزب الله"، في لقاءات تكررت بعيدًا عن الأضواء. كما استضافت مسؤولين رفيعين من سوريا وإيران.

غير أن اللافت، وفق المصدر، أن الاجتماعات لم تُعقد بصيغة رباعية كما أُشيع، بل جاءت على شكل مسارين منفصلين: لقاء سوري – "حزب الله" بوساطة تركية، وآخر سوري – إيراني بوساطة تركية أيضًا. هذا الفصل يعكس حرص أنقرة على إدارة دقيقة للوساطة بما يضمن لها التحكم بالإيقاع السياسي وإبقاء الأطراف كافة في دائرة الحاجة إلى دورها.

ويضيف المصدر أن نتائج هذه اللقاءات بدت إيجابية، إذ تناولت ملفات حساسة تتصل بمرحلة ما قبل التحوّلات المرتقبة في الحكم السوري وما بعدها، مع تركيز على إعادة ترتيب علاقة دمشق بكل من طهران و"حزب الله" لمنع أي اهتزاز في التفاهمات الجاري تثبيتها.

لكن المعضلة الأساس، وفق المصدر، تكمن في غياب التنسيق مع العواصم العربية المحورية، باستثناء قطر التي تبدو مطّلعة على التفاصيل وتوفر تسهيلات لانعقاد الاجتماعات. ويثير هذا التفرّد التركي تساؤلات حول قدرة المسار على الاستمرار، وحول ردّ الفعل العربي في ظل الجهود المبذولة لإعادة إدماج سوريا ضمن الحاضنة العربية وفق تفاهمات لا تبدو أنقرة ملتزمة بها

مقالات ذات صلة
تركيا تدخل خطّ الضاحية مع "حزب الله".. ما علاقة سوريا؟ (نداء الوطن)

محليات

عربي و دولي

الضاحية الجنوبية

تركيا

سوريا

حزب الله

لبنان

دمشق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تفاوض فوق النار… وتوقّف عند كلمة برّي! (الجمهورية)
طيار البراميل المتفجرة في قبضة الامن السوري

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: على حزب الله ان يعمل واجباته وهو يعرفها
04:50
ميشال عيسى من عين التينة: المساعدات للجيش اللبناني مستمرة
04:47
السفير الأميركي ميشال عيسى رداً على سؤال مراسلة الجديد: اسرائيل تفرق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضد حزب الله وما يحصل هو محاولة للتوصل الى حل
04:45
رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل رداً على سؤال "الجديد": الأولوية في الإجتماع مع لودريان حسم تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة
04:35
خاص الجديد | ماذا طلب السفير الأميركي من برّي؟
04:25
بالصورة: نتنياهو في طهران؟!
03:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025