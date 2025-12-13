الخارجية تغرّد خارج بعبدا (البناء)

كتبت صحيفة "البناء" في اسرارها:

"توقف مرجع سابق أمام تبني رجي نظرية توماس برّاك حول عدم وجود تأثير المسار التفاوضي على مخاطر شنّ حرب إسرائيلية على بصورة مخالفة لكلام رئيس الجمهورية العماد عون الذي قال حول التصريحات للموفد الأميركي توم برّاك “لا تضيّعوا وقتكم بها، هي مرفوضة من كافة اللبنانيين”. وتساءل المرجع الدبلوماسي هل يُعقل أن يتحدث وزير الخارجية في أي بلد بلسان حزبه وليس بلسان الدولة التي يترأس جهازها الدبلوماسي فلا يشاور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الإدلاء بمواقف يعرف أن الاجتهاد فيها قد يصطدم بمواقف مخالفة للمراجع الأعلى تمثيلاً منه لسياسة الدولة".

