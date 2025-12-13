الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الجيش التزم جنوب الليطاني… و"الكرة" الان في ملعب الميكانيزم (الجمهورية)

2025-12-13 | 01:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش التزم جنوب الليطاني… و&quot;الكرة&quot; الان في ملعب الميكانيزم (الجمهورية)
الجيش التزم جنوب الليطاني… و"الكرة" الان في ملعب الميكانيزم (الجمهورية)

أكّد مصدر رسمي لـ"الجمهورية"، أنّ "الجيش اللبناني بلغ المرحلة الأخيرة من مهمّته المناطة به في منطقة جنوب الليطاني، ويقوم بمهمّته على أكمل وجه، وفق مقتضيات اتفاق وقف الأعمال العدائية وبشهادة كل الأطراف من دون استثناء".

وعلى هذا الأساس، "لم يتبقَ أمام الجيش سوى ما دون الـ10% لتصبح مهمّته في تلك المنطقة منجزة بالكامل، ولاسيما في الشق المتعلّق بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلّحين والمظاهر المسلحة".

ورداً على سؤال، أكّد المصدر ثقته بأنّ "الجيش سينهي مهمّته المناطة به أصلاً في جنوب الليطاني في الموعد المحدَّد، أي نهاية السنة الحالية.

إلّا أنّ هذا الاتفاق ما زال مبتوراً حتى الآن، ولاسيما من الجانب الإسرائيلي الذي لم يقم بأي خطوة تخدمه، ولبنان في هذه الحالة صار في حل من أي مطالبة له بأي إجراءات، وبالتالي تصبح الكرة في الملعب الإسرائيلي، وكذلك في ملعب لجنة "الميكانيزم" والراعي الأميركي لها، لممارسة الدور الذي يُلزم إسرائيل بتنفيذ مندرجات الاتفاق لجهة وقف اعتداءاتها والإنسحاب وإطلاق الأسرى.

وقبل حصول لذلك، فإنّ كل حديث عن مرحلة ثانية لتنفيذ إجراءات شمال الليطاني بلا أي قيمة أو معنى، فلتقم إسرائيل أولاً، بما هو مطلوب منها في الاتفاق، وبعدها قد يُصبح الحديث ممكناً بمراحل أخرى".
مقالات ذات صلة
الجيش التزم جنوب الليطاني… و"الكرة" الان في ملعب الميكانيزم (الجمهورية)

محليات

لبنان

ميكانيزم

تفاوض

الجيش اللبناني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
التحكم المروري: حادثان و3 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية
الخارجية تغرّد خارج بعبدا (البناء)

اقرأ ايضا في محليات

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

08:24

"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان.

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

08:13

"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب

نشر المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة اكس، إنذارًا عاجلًا موجّهًا إلى سكان جنوب لبنان، وتحديدًا في قرية يانوح.

يحدث الآن

اخترنا لك
"السلاح لن يُنتزع لو أطبقت السماء على الأرض".. مواقف جديدة لقاسم
08:24
الشيخ قاسم: حتى لو أطبقت السماء على الأرض لن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف “اسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان
08:22
"كشف عليه الجيش اللبناني".. إنذار عاجل لمنزل في الجنوب
08:13
مراسل الجديد: المنزل المهدَّد هو نفسه الذي كشف عليه الجيش صباحاً
08:12
الشيخ قاسم: نؤكد الاستعداد الكامل للتعاون مع الجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة ونوافق على استراتيجية دفاعية توظّف قوة لبنان ومقاومته
08:02
الشيخ نعيم قاسم: الصيغة المطروحة لحصر السلاح هي إعدام لقوة لبنان
07:58
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025