الجيش التزم جنوب الليطاني… و"الكرة" الان في ملعب الميكانيزم (الجمهورية)

أكّد مصدر رسمي لـ"الجمهورية"، أنّ " بلغ المرحلة من مهمّته المناطة به في منطقة جنوب ، ويقوم بمهمّته على أكمل وجه، وفق مقتضيات اتفاق وقف الأعمال العدائية وبشهادة كل الأطراف من دون استثناء".



وعلى هذا الأساس، "لم يتبقَ أمام الجيش سوى ما دون الـ10% لتصبح مهمّته في تلك المنطقة منجزة بالكامل، ولاسيما في الشق المتعلّق بإخلاء منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلّحين والمظاهر المسلحة".

ورداً على سؤال، أكّد المصدر ثقته بأنّ "الجيش سينهي مهمّته المناطة به أصلاً في جنوب في الموعد المحدَّد، أي نهاية السنة الحالية.



إلّا أنّ هذا الاتفاق ما زال مبتوراً حتى الآن، ولاسيما من الجانب الذي لم يقم بأي خطوة تخدمه، ولبنان في هذه الحالة صار في حل من أي مطالبة له بأي إجراءات، وبالتالي تصبح في الملعب الإسرائيلي، وكذلك في ملعب لجنة "الميكانيزم" والراعي الأميركي لها، لممارسة الدور الذي يُلزم بتنفيذ مندرجات الاتفاق لجهة وقف اعتداءاتها والإنسحاب وإطلاق الأسرى.



وقبل حصول لذلك، فإنّ كل حديث عن مرحلة ثانية لتنفيذ إجراءات شمال الليطاني بلا أي قيمة أو معنى، فلتقم إسرائيل أولاً، بما هو مطلوب منها في الاتفاق، وبعدها قد يُصبح الحديث ممكناً بمراحل أخرى".