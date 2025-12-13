عاجل
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يجهّز الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني
معلومات الجديد: الجيش اللبناني يجهّز الترتيبات اللوجستية والأمنية لجولة تضم أكثر من 60 شخصية عربية وأجنبية بينهم دبلوماسيون وسفراء وملحقون عسكريون لمعاينة منطقة جنوب الليطاني
بعد التحذير.. الجيش يدخل للمرة الثانية المنزل المهدد التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-13 | 10:23
2025-12-13 | 10:23
A-
A+
بعد التحذير.. الجيش يدخل للمرة الثانية المنزل المهدد التفاصيل مع مراسل الجديد
بعد التحذير.. الجيش يدخل للمرة الثانية المنزل المهدد التفاصيل مع مراسل الجديد
مراسل الجديد: الجيش يكشف على المنزل المهدد في بلدة يانوح للمرة الثانية
مراسل الجديد: المنزل المهدَّد هو نفسه الذي كشف عليه الجيش صباحاً
آخر المستجدات حول المنزل المهدد في يانوح
بعد التحذير.. الجيش يدخل للمرة الثانية المنزل المهدد التفاصيل مع مراسل الجديد
محليات
الجيش
لبنان
13:05
مقدمة النشرة المسائية
13:14
مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025
محليات
13:05
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ما زال ملتزماً بالجدول الزمني الموضوع من دون أي تعديل
محليات
13:03
معلومات الجديد: من المرجّح أن تُجرى الجولة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أن يبقى الإعلان عن الموعد رهن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الشخصيات
