جولة جنوب الليطاني.. بين الرئيس عون وقائد الجيش

كما استقبل الرئيس عون السفير المعتمد في نيجيريا وسام كلاكش والسفيرة المعتمدة في الارجنتين صونيا ابو عازر وزودهما بتوجيهاته عشية سفرهما الى مركزي عمليهما وتمنى لهما التوفيق في مهمتيهما، مشدداً على اهمية تعزيز العلاقات بين لبنان ونيجيريا والارجنتين ورعاية مصالح اللبنانيين في هذين البلدين.
عقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءً موسّعًا في بروكسيل مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، وتناول خلاله الأوضاع في لبنان على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية، مسلطًا الضوء على جهود الحكومة للنهوض بالبلاد والصعوبات التي لا تزال تواجهها، لا سيما موضوع الاحتلال الإسرائيلي.
وثّق أحد المواطنين في مقطع فيديو حادثة تحطيم صليب المسيح في منطقة الدورة، قرب مستشفى مار يوسف في بيروت