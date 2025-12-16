الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

جنبلاط يعزّي أستراليا: استهداف المدنيين لا يُغتفر

2025-12-16 | 08:34
جنبلاط يعزّي أستراليا: استهداف المدنيين لا يُغتفر
جنبلاط يعزّي أستراليا: استهداف المدنيين لا يُغتفر

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي، معزّيًا بالمدنيين الذين قضوا جرّاء الهجوم الذي طال شاطئ بونداي في سيدني.

وفي البرقية أكّد جنبلاط أنّ استهداف المدنيين في أيّ مكان في العالم هو "عمل همجي لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

وأضاف: "في هذه اللحظات الصعبة، أعبّر عن تضامني الكامل مع أوستراليا والشعب الأوسترالي، راجيًا نقل تعازيي إلى عائلات الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

