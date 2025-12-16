جنبلاط يعزّي أستراليا: استهداف المدنيين لا يُغتفر

وفي البرقية أكّد أنّ استهداف المدنيين في أيّ مكان في هو "عمل همجي لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

وأضاف: "في هذه اللحظات الصعبة، أعبّر عن تضامني الكامل مع أوستراليا والشعب الأوسترالي، راجيًا نقل تعازيي إلى الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".