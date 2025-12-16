بعد غارة سبلين.. بيان لرئيس البلدية

اضاف: "إن الإستهداف الذي حصل اليوم
، إنما يمثل انتهاكا صارخا وعدوانا سافرا وغطرسة وإرهابا، كما أن الطريق التي طالها القصف يسلكه المدنيون من أبناء إقليم الخروب، المنطقة التي تعتبر خزان الدولة اللبنانية
ومنهلاً للعسكريين الذين ينتمون إلى المؤسسات الأمنية الشرعية، صمام الأمان في هذا الوطن
".
وتابع: "إن استهداف سبلين، يمثل عدوانا موصوفا على منطقة ما كانت يوما إلا عنوانا للأمن والأمان. ولهذا، فإننا وباسم اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي
، نستنكر تلك الضربة، ونعيد تمسكنا بالدولة ومؤسساتها الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي يمثل خير مؤسسة تصون الوطن وتحمي أبناءه".