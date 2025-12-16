الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بخريطة بريطانية.. مناطق لبنانية خطرة!

2025-12-16 | 11:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بخريطة بريطانية.. مناطق لبنانية خطرة!
بخريطة بريطانية.. مناطق لبنانية خطرة!

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثا لتحذيرات السفر إلى لبنان، شمل في بيروت والضواحية، إضافة إلى الجنوب والشمال، فضلا عن المخيمات الفلسطينية، مؤكدة أن الوضع الأمني "لا يزال غير مستقر" رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الوزارة: "ننصح بعدم السفر إطلاقا إلى مناطق محددة، وبعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى مناطق أخرى".

وفي بيروت والضاحية، استثنت التوصية "الطريق رقم 51 الممتد من وسط بيروت إلى مطار رفيق الحريري الدولي وما بعده"، بينما عددت مناطق ينصح بتجنبها، أبرزها طريق الجديدة ومحيطها ضمن حدود جغرافية محددة، الغبيري ومحيطها وفق نطاقات مقيدة، الشياح في أجزاء محددة، حارة حريك، برج البراجنة، المريجة، الليلكي، إضافة إلى مناطق أخرى تقع غرب أوتوستراد كميل شمعون جنوب فرن الشباك، وصولا إلى طريق صيدا القديمة مرورا بالحدث حتى مطار بيروت. كما شمل التحديد منطقة بئر حسن ضمن نطاق طرق محاطة بحدود واضحة، مع استثناء مربع سكني يضم مستشفى رفيق الحريري ووزارة الصحة العامة والسفارة القطرية".

وعلى مستوى المحافظات، حذرت من السفر إطلاقا إلى مناطق جنوب نهر الليطاني وصولا إلى حدود محافظة النبطية، وتشمل صور، الرشيدية، والناقورة، وإلى محافظة النبطية وقضاء جزين. وفي البقاع، تضمنت التحذيرات مناطق شرقي مسارات وطرقات رئيسية محددة، وشملت بلدات الخيام، حاصبيا، راشيا، المصنع، عنجر، ورياق، مع توصية أخرى بعدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى نطاقات إضافية في البقاع الشمالي والشرقي، واستثناءات محددة تشمل مدينة زحلة ومحيطها ضمن حدود طرق بعينها.

وفي محافظة بعلبك الهرمل، أوصت بريطانية بعدم السفر إطلاقا إلى نطاقات شرقية تشمل طريق زحلة بعلبك وطريق بعلبك القاع، وصولا إلى تقاطعات وطرقات محددة، "بما في ذلك معبد بعلبك"، إضافة إلى مناطق شمالية وشمالية شرقية تمتد حتى حدود محافظة الشمال مرورا بالهرمل وزويتيني. أما في الشمال، فشددت على عدم السفر إطلاقا إلى مدينة طرابلس ضمن حدودها، وعلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى إلى نطاقات جبلية وشمالية شرقية محددة. كما نصحت بعدم السفر إطلاقا إلى محافظة عكار.

وأدرجت وزارة الخارجية ضمن تحذيراتها عدم السفر إطلاقا إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر، داعية إلى مراجعة مواقعها عبر وكالة الأونروا، والاطلاع على مبررات التحذير المرتبطة بالنزاع والمخاطر الإقليمية.
 
مقالات ذات صلة
بخريطة بريطانية.. مناطق لبنانية خطرة!

محليات

بريطانيا

لبنان

تحذيرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"دخلت لبنان بعد سقوط النظام".. ما علاقة أسماء الأسد؟ (نداء الوطن)
خشب بالزعتر وأكل فاسد.. بهذه المنطقة! (صورة)

اقرأ ايضا في محليات

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩
Play
13:24

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

13:24

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩

شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!
13:24

شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!

يتطلع لبنان الرسمي الى الوفد اللبناني على أمل ان ينجح لبنان بإبعاد تهديد التصعيد الاسرائيلي، وتتحدث معلومات الجديد عن ان لبنان الرسمي سيضم الى الوفد المدني برئاسة السفير سيمون كرم، شخصية شيعية وشخصية سنية، وتتجه الترجيحات الى تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقربة من الرئيس نبيه بري.

13:24

شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!

يتطلع لبنان الرسمي الى الوفد اللبناني على أمل ان ينجح لبنان بإبعاد تهديد التصعيد الاسرائيلي، وتتحدث معلومات الجديد عن ان لبنان الرسمي سيضم الى الوفد المدني برئاسة السفير سيمون كرم، شخصية شيعية وشخصية سنية، وتتجه الترجيحات الى تسمية سفير لبنان السابق في بريطانيا رامي مرتضى كشخصية شيعية مقربة من الرئيس نبيه بري.

يحدث الآن

اخترنا لك
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يقلص وجوده العسكري جنوب نهر الليطاني
14:13
⁨ الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة⁩
13:24
شخصية شيعية قد تنضم للوفد المفاوض!
13:24
وزير الدفاع يتطلع إلى دور ألماني فاعل في الضغط على إسرائيل
13:18
إدارة مرفأ طرابلس تردّ: ملتزمون بحماية المال العام
13:15
مصادر دبلوماسية وداخلية: قد يتم تأجيل الانتخابات النيابية سنة أو سنتين بذريعة غياب تشريع واضح يتيح للحكومة إجراؤها ولا سيّما أنّ المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين ما زالت تحتاج إلى مراسيم تطبيقية
13:14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025