تحركات باتجاه دمشق.. ونواب "حزب الله" في مواقف محرجة! (نداء الوطن)

كشفت مصادر سورية عن تحركات باتجاه دمشق يقوم بها عدد من السياسيين بينهم نواب سنة يخططون لإعادة ترشيح أنفسهم في الانتخابات النيابية المقبلة والهدف سعي بعض هذه الشخصيات للتواصل مع الرئيس أحمد الشرع عبر حلقة مستشاريه.



يواجه نواب "حزب الله" في البقاع مواقف محرجة في المناسبات الاجتماعية واتهامات مباشرة بإيصال المنطقة والطائفة الشيعية إلى مرحلة القلق على المصير بسبب الخيارات الخاطئة ما ينذر بتململ متصاعد قد ينعكس بوضوح في صناديق الاقتراع.