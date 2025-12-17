الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ما بعد "اليونيفيل".. مقترح جديد للحدود الجنوبية! (الأخبار)

2025-12-17 | 00:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ما بعد &quot;اليونيفيل&quot;.. مقترح جديد للحدود الجنوبية! (الأخبار)
ما بعد "اليونيفيل".. مقترح جديد للحدود الجنوبية! (الأخبار)

جاء في صحيفة الأخبار:

تكشّفت أمس ملامح مخطّط دولي جديد للحدود الجنوبية، مع البحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفل».
 
وفي المعلومات أن الدول ذات الثقل في «اليونيفل» (إيطاليا وفرنسا وإسبانيا) تقترح نشر قوة أممية، بناءً على اتفاق مع الحكومة اللبنانية، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة التي تدعم تشكيل قوة دولية تحت راية الأمم المتحدة تنتشر عند الخط الأزرق ضمن منطقة عازلة تصل إلى عمق خمسة كيلومترات، وبعدد أقل من الجنود، شرط أن لا ينتشر الجيش في تلك المنطقة، وأن ينحصر وجوده في الخطوط الخلفية في جنوب الليطاني».
 
وفُهم أن المُقترح «يقوم على فكرة منطقة منزوعة السلاح وليس منزوعة السكان، ولكن يبدو أنه لا يلقى تجاوباً من الجانب اللبناني الذي يصرّ على انتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية المُحرّرة».
 
 
 
مقالات ذات صلة
ما بعد "اليونيفيل".. مقترح جديد للحدود الجنوبية! (الأخبار)

محليات

جنوب لبنان

الحدود

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري "يبتز"! (نداء الوطن)
شاحنة سبلين: خالية من السلاح.. ونصيحة لقائد الجيش: فتّش المنازل! (الأخبار)

اقرأ ايضا في محليات

جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
Play
08:48

جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)

جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟

تشاهدون الفيديو مرفقًا

08:48

جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)

جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟

تشاهدون الفيديو مرفقًا

بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن
07:17

بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي خصص لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ومتابعة التدابير والإجراءات الأمنية والسير المتخذة لمناسبة الأعياد، بهدف الحفاظ على الأمن والإستقرار وسلامة المواطنين، خصوصا في الأماكن التي ستشهد ازدحاما مروريا واحتفالات.

07:17

بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي خصص لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ومتابعة التدابير والإجراءات الأمنية والسير المتخذة لمناسبة الأعياد، بهدف الحفاظ على الأمن والإستقرار وسلامة المواطنين، خصوصا في الأماكن التي ستشهد ازدحاما مروريا واحتفالات.

يحدث الآن

اخترنا لك
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
08:48
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدة كفركلا لجهة تلة العزية
08:44
بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن
07:17
كنعان بعد لجنة المال: مدعوون كمجلس نواب لمحاسبة جدية وتقرير لجنة المال حول الموازنة لن يكون اعتيادياً لوقف التجاوزات ووقف عدم تطبيق القوانين والايفاء بالتعهدات الحكومية بالمحاسبة والإصلاح
07:17
اعتصام لاساتذة التعليم الرسمي في بعلبك: سنستمر لتحقيق المطالب
07:06
جعجع: برّي يمارس الابتزاز!
07:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025