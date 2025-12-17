بري "يبتز"! (نداء الوطن)

كتبت صحيفة نداء :



على جبهة قانون الانتخاب، يواصل برّي صمّ أذنيه عن موجبات ، رافضًا إدراج اقتراح القانون المعجّل بشأن اقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، وكأن زمن الوصاية وتركيب "دينة الجرة" لا يزال ساريًا. هذا التعنت، يُمعن في ضرب حق اللبنانيين غير المقيمين بالمشاركة الكاملة في العملية عبر انتخاب النواب الـ 128.





وفي مواجهة هذا النهج، أعلنت كتل "الجمهورية القوية"، "الكتائب " و"تحالف التغيير" الذي يضمّ وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضوّ، إضافة إلى النائب ميشال معوّض، مقاطعة الجلسة التشريعية. ويتوقع أن تتوالى مواقف إضافية من نواب آخرين بين مقاطع ومشارك في الساعات الراهنة، ما يضع النصاب قيد الشكّ، أو في قبّان تكتل "الاعتدال الوطني".



في هذا السياق، علمت "نداء " أن برّي يستخدم ورقة مطار القليعات لابتزاز تكتل "الاعتدال الوطني" والضغط على أعضائه، من خلال تجميد بنود مرتبطة بالمطار، سبق أن أُقرّت في جلسات سابقة، ملوّحًا بعدم الإفراج عنها ما لم يشارك نواب التكتل في الجلسات التشريعية لتأمين النصاب. ولا يقتصر هذا الأسلوب على مطار القليعات، بل يطال أيضًا ملفات خاصة بمدينة ، وفي مقدمها تمويل مشروع "الشفة".



وأفادت المعلومات بأن تكتل "الاعتدال" يعقد اجتماعًا بعد ظهر لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة في الجلسة، وسط ميل غالبية أعضائه إلى المقاطعة.