الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح

2025-12-17 | 15:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح

اصدر القاضي الشيخ خلدون عريمط البيان التالي:

على اثر تعرضي منذ فترة لحملة مبرمجه من الاشاعات والاضاليل  من خلال الاشارات الخفية والتسريبات الكاذبه والابتزازات  المشبوهه؛ ومن المؤسف خلال الأسابيع الماضية كذلك، تعرّضتُ لرسائل تهديد عبر الواتساب ترافقت لاحقاً مع نشر تسريبات وإشارات ضمنية وملفّقة وإشاعات مغرضه بحقي من بعض الجهات المعروفه بتاريخها الابتزازي  وبخلفياتها السياسية .

على اثر ذلك  تقدّمتُ بشكوى أمام النيابة العامة المختصة حرصاً على حقي وحمايةً لأي شخص قد يتعرّض لمثل هذه الممارسات  اللاأخلاقية؛ والخطوره على حياتي الشخصية التي بدأت استشعرها  ويمكن ان تصيبني باي  لحظه نتيجةالفوضى التي تعيشها الساحه اللبنانية .
وكنت حريصا جدا على عدم اثارة الشكوى اعلاميا، لكي لا اثير اي بلبلة امام الرأي العام اللبناني المثقل بالالام والجراحات وتصفيةالحسابات. 

الا انه في الاونة الاخيرة، ازدادت وتيرة الهجوم والابتزاز، الامر الذي لم يعد بالامكان السكوت عنه،  نتيجة الخطر الذي بدأ يهدد حياتي الشخصية 
لذلك، 
يهمّني التأكيد أن كل ما يتم تداوله هو غير صحيح إطلاقا ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة، وانا امارس عملي بشكل طبيعي كألمعتاد . 

آملا من وسائل الاعلام الوطنية الحره والصادقه توخي الحذر، في نقل اية معلومات او افتراءات، نعلم جيدا الجهة او الجهات التي تقف وراءها؛ وانا على يقين بأن الرأي العام اللبناني  والاسلامي  وعلى مدى خمسين عاما من عملي  العام يعرف  تماما  مواقفي الاسلامية والوطنية  والعربية ودوري الاسلامي والوطني الهادف لخدمة الناس والحفاظ على مقومات العيش الواحد ؛ مؤكدا بانني والحمد لله بعد هذه المسيرة الطويله بالعطاء؛لست بحاجة لشهادة حسن سلوك وطنيه اوإسلامية او عربية من اياكان ؛ 

وأشكر كل من تواصل معي محليا وعربيا واهتم بذلك وتابع هذه الحملة الموجهة، وأتمنى من الجميع توخّي الدقة  والمصداقية وعدم المساهمة بنشر أي خبر أو إشاعة دون التأكد من صحتها.
مقالات ذات صلة
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح

محليات

خلدون عريمط

بيان

توضيح

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: الأساتذة في روابط التعليم الرسمي ينفذون اعتصاماً أمام مالية طرابلس للمطالبة بحقوقهم
الرئيس عون التقى السفير سيمون كرم وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل

اقرأ ايضا في محليات

رسالة اغترابية إلى بري: حق الاقتراع أولاً
00:49

رسالة اغترابية إلى بري: حق الاقتراع أولاً

طالبت مجموعات اغترابية لبنانية، في كتاب إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، "بإدراج اقتراح القانون النيابي ومشروع القانون الحكومي المتعلّقين بتكريس حقّ اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية".

00:49

رسالة اغترابية إلى بري: حق الاقتراع أولاً

طالبت مجموعات اغترابية لبنانية، في كتاب إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، "بإدراج اقتراح القانون النيابي ومشروع القانون الحكومي المتعلّقين بتكريس حقّ اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع وفق مكان قيدهم، على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية".

موقف مصري عالي السقف تجاه "حزب الله" (الأنباء الالكترونية)
00:16

موقف مصري عالي السقف تجاه "حزب الله" (الأنباء الالكترونية)

جاء في صحيفة الانباء الالكترونية:

أفادت مصادر متابعة بأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة، يحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله.

00:16

موقف مصري عالي السقف تجاه "حزب الله" (الأنباء الالكترونية)

جاء في صحيفة الانباء الالكترونية:

أفادت مصادر متابعة بأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة، يحمل خطاباً عالي السقف ضد حزب الله.

يحدث الآن

اخترنا لك
رسالة اغترابية إلى بري: حق الاقتراع أولاً
00:49
"ممولة من رامي مخلوف".. دمشق ممتعضة من قنوات ومنصّات إعلامية تُبثّ من لبنان
00:39
موقف مصري عالي السقف تجاه "حزب الله" (الأنباء الالكترونية)
00:16
لبنان في دائرة الخطر.. الجيش تحت المراقبة؟ (الشرق الاوسط)
23:57
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
14:28
فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
13:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025