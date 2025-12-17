بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح

اصدر القاضي الشيخ خلدون عريمط البيان التالي:

على اثر تعرضي منذ فترة لحملة مبرمجه من الاشاعات والاضاليل من خلال الاشارات الخفية والتسريبات الكاذبه والابتزازات المشبوهه؛ ومن المؤسف خلال الأسابيع الماضية كذلك، تعرّضتُ لرسائل تهديد عبر الواتساب ترافقت لاحقاً مع نشر تسريبات وإشارات ضمنية وملفّقة وإشاعات مغرضه بحقي من بعض الجهات المعروفه بتاريخها الابتزازي وبخلفياتها السياسية .



على اثر ذلك تقدّمتُ بشكوى أمام المختصة حرصاً على حقي وحمايةً لأي شخص قد يتعرّض لمثل هذه الممارسات اللاأخلاقية؛ والخطوره على حياتي الشخصية التي بدأت استشعرها ويمكن ان تصيبني باي لحظه نتيجةالفوضى التي تعيشها الساحه .

وكنت حريصا جدا على عدم اثارة الشكوى اعلاميا، لكي لا اثير اي بلبلة امام الرأي العام اللبناني المثقل بالالام والجراحات وتصفيةالحسابات.



الا انه في الاونة الاخيرة، ازدادت وتيرة الهجوم والابتزاز، الامر الذي لم يعد بالامكان السكوت عنه، نتيجة الخطر الذي بدأ يهدد حياتي الشخصية

لذلك،

يهمّني التأكيد أن كل ما يتم تداوله هو غير صحيح إطلاقا ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة، وانا امارس عملي بشكل طبيعي كألمعتاد .



آملا من وسائل الاعلام الوطنية الحره والصادقه توخي الحذر، في نقل اية معلومات او افتراءات، نعلم جيدا الجهة او الجهات التي تقف وراءها؛ وانا على يقين بأن الرأي العام اللبناني والاسلامي وعلى مدى خمسين عاما من عملي العام يعرف تماما مواقفي الاسلامية والوطنية والعربية ودوري الاسلامي والوطني الهادف لخدمة الناس والحفاظ على مقومات العيش الواحد ؛ مؤكدا بانني والحمد لله بعد هذه المسيرة الطويله بالعطاء؛لست بحاجة لشهادة حسن سلوك وطنيه اوإسلامية او عربية من اياكان ؛



وأشكر كل من تواصل معي محليا وعربيا واهتم بذلك وتابع هذه الحملة الموجهة، وأتمنى من الجميع توخّي الدقة والمصداقية وعدم المساهمة بنشر أي خبر أو إشاعة دون التأكد من صحتها.