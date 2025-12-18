عاجل
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
محليات

لبنان في دائرة الخطر.. الجيش تحت المراقبة؟ (الشرق الاوسط)

2025-12-17 | 23:57
لبنان في دائرة الخطر.. الجيش تحت المراقبة؟ (الشرق الاوسط)
لبنان في دائرة الخطر.. الجيش تحت المراقبة؟ (الشرق الاوسط)

جاء في صيحفة الشرق الأوسط:

تستضيف باريس الخميس اجتماعاً رباعياً يضم ممثلين عن فرنسا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولبنان، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي يطيح باتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكثر من عام.

وتستشعر باريس كما تفيد مصادرها، الخطر الداهم المحدق بلبنان في ظل تهديدات إسرائيلية معلنة ومتواترة بالعودة إلى الحرب. كذلك، تتخوف فرنسا من الغموض المحيط بالموقف الأميركي إزاء ما تخطط له إسرائيل. فثمة شعور عام فرنسي بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب غير عازمة على لجم يد إسرائيل التي تتهم الجيش اللبناني بعدم القيام بما التزمت به الحكومة في خطة نزع سلاح «حزب الله» في مرحلتها الأولى الخاصة بمنطقة جنوب الليطاني.

استناداً لما سبق، ولّد المقترح الفرنسي الداعي إلى إيجاد «آلية» تمكّن من مراقبة ما يقوم به الجيش اللبناني وتبيان حقيقة مستندة إلى أدلة ملموسة وموثّقة. كذلك اقترحت باريس أن تواكب عناصر من القوات الدولية (اليونيفيل) عمليات التفتيش والمصادرة التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني، وتوثيق ذلك وجعله علنياً، ما يوفّر البرهان الملموس على جدية عمل الجيش، وعلى النتائج المتأتية منه.

لبنان في دائرة الخطر.. الجيش تحت المراقبة؟ (الشرق الاوسط)

محليات

حزب الله

السلاح

اسرائيل

المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ
06:33

المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ

نظمت جمعية "صرخة المودعين"، تحركًا احتجاجيًّا أمام السرايا، "رفضًا لما يُسمّى قانون الفجوة المالية".

06:33

المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ

نظمت جمعية "صرخة المودعين"، تحركًا احتجاجيًّا أمام السرايا، "رفضًا لما يُسمّى قانون الفجوة المالية".

مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
06:54
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
06:51
المودعون يحذّرون: قانون الفجوة المالية لن يمرّ
06:33
باسيل:كل ما يحصل في موضوع المغتربين هدفه تطيير حقهم في الاقتراع والغاء الانتخابات
06:11
باسيل : اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء وسنطعن به
06:10
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: شاركنا في الجلسة التشريعية على وقع الاعتداءات الإسرائيلية انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه مشاريع القوانين ولكل نائب حق التعبير عن موقفه
05:57
