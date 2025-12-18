عاجل
محليات

ضابط متقاعد مفقود.. والعائلة تناشد الرؤساء

2025-12-18 | 07:27
ضابط متقاعد مفقود.. والعائلة تناشد الرؤساء
اختفى النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد علي شكر منذ عصر يوم أمس في منطقة البقاع الأوسط، وكان برفقته شاب من آل كساب قبل أن ينقطع الاتصال معهما.

وأصدرت العائلة مناشدة عاجلة طالبت فيها بالكشف عن مصير ابنها فورًا, ناشدة كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون, ورئيس مجلس النواب نبيه بري, ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام, ومعالي وزير الداخلية ووزير الدفاع التدخل.
محليات

لبنان

البقاع

مفقود

