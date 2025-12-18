عاجل
دائرة المسافرين في جمارك المطار تضبط شحنة من 90 مسدس "غلوك" أثناء محاولة تهريبها مفككة بالحقائب
معلومات الجديد: دائرة المسافرين في جمارك المطار تضبط شحنة من 90 مسدس "غلوك" أثناء محاولة تهريبها مفككة بالحقائب
الحسّابة تحسب عشاء الميلاد... في النشرة المسائية بعد قليل
الحسّابة تحسب عشاء الميلاد... في النشرة المسائية بعد قليل
الأخبار
محليات

لهذا السبب اعترض باسيل على قانون إعادة الإعمار

2025-12-18 | 09:05
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها عقب انتهاء الجلسة التشريعية، إلى أنه "طلب الكلام ببداية الجلسة للحديث عن صلاحيات ديوان المحاسبة بمحاكمة الوزراء والرؤساء"، ​والى أن "تكتل لبنان القوي سيتوجه الى مجلس النواب لاحقًا بكتاب لشرحه".

وتطرق باسيل الى موضوع إعادة الاعمار، وقال: "اعترضنا على القانون لأن الدولة اللبنانية تقوم باقتراض 250 مليون دولار لإعادة الإعمار أكان بالبنى التحتية أو بالمنازل من دون خطة"، مضيفا: "أكدنا منذ شهرين ونصف أننا مع مبدأ إعادة الاعمار ومع أهلنا بالجنوب، وهم يدفعون الثمن عن كل لبنان ومن أقل الامور أن نؤمن لهم ليس فقط 250 مليون دولار بل الـ11 مليار دولار ولكن ضمن خطة وليس على طريقة "الصناديق".

وشدد على أنه "مر شهران ونصف ومر أحد عشر شهرا من عمر الحكومة الملتزمة اعادة الاعمار ولم تقم بذلك ولم تقم بتقديم الخطة" موضحاً: "لذا لا نرفض المبدأ بل الطريقة التي يتم العمل بها ولا يمكن صرف 11 مليار من دون خريطة أو ملف أو خطة أقرتها الحكومة".

كذلك تحدث عن قانون إمدادات المياه أو "جرّ الأولي"، وقال: "نؤيده والدراسة التي وضعت هي لجر 40 مليون متر مكعب من الاولي و120 مليون متر مكعب من سد بسري. أقيمت كل الاعمال على هذا الاساس واليوم نقوم بالدفع فقط لجرّ 40 مليون متر مكعب ولا يزال هناك 120 مليون مكعب وهذا سيؤدي الى مطالبة اللبنانيين بسد بسري لأن بيروت بحاجة الى المياه".

وتابع باسيل: "لا نؤيد قانون استقلالية القضاء كما تمّ اقراره وسنطعن به بالمجلس الدستوري لأن هذا القانون يتضمن كل شيء إلا استقلالية القضاء"، مضيفا: "أما في موضوع قانون الانتخابات فقد بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبهنا منها.

