الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:18
تحطم مأساوي
10:38
هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو
09:08
إقتراع المغتربين.. "طار وطار"؟ | شاهد الفيديو
08:54
امطار غير مسبوقة تغمر الدوحة (فيديو)
2025-12-17
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
محليات
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب لديها اعتراضات على عمل الجيش وبالتالي هي لا توافق على المقاربة اللبنانية
2025-12-18 | 13:00
A-
A+
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب لديها اعتراضات على عمل الجيش وبالتالي هي لا توافق على المقاربة اللبنانية
مقالات ذات صلة
أوساط دبلوماسية للجديد: لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني
"التباطؤ بمقاربة ملفات حزب الله يلوّح بمنزلق خطير".. بيان للجنة التنسيق الأميركية - اللبنانية
رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": حزب الله كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية
مصادر دبلوماسية للجديد: تل أبيب لديها اعتراضات على عمل الجيش وبالتالي هي لا توافق على المقاربة اللبنانية
محليات
دبلوماسية
للجديد:
لديها
اعتراضات
الجيش
وبالتالي
توافق
المقاربة
اللبنانية
العودة الى الأعلى
معركة بين بري و جعجع! (اللواء)
رسالة اغترابية إلى بري: حق الاقتراع أولاً
اقرأ ايضا في محليات
15:51
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب
15:51
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب
15:49
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
15:49
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
15:47
القناة 12: إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان
15:47
القناة 12: إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان
يحدث الآن
عربي و دولي
16:07
تتويج المغرب بكأس العرب.. مراسل الجديد ينقل الحدث - شاهد البث
محليات
15:51
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب
محليات
15:49
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
اخترنا لك
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب
15:51
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
15:49
القناة 12: إسرائيل ستزيد مستوى تمثيلها في المفاوضات مع لبنان
15:47
أكسيوس: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها مع لبنان غدا في الناقورة.. وهذا ما سيتم بحثه!
15:36
مالك سفينة روسوس يرفض الإدلاء بإفادته.. البيطار يعود إلى بيروت
15:03
مصدر نيابي للجديد: دعوة الرئيس بري لجلسة تشريعية جاءت تلبية لطلب رئيسي الجمهورية والحكومة لاقرار مشاريع قروض البنك الدولي تحديداً
13:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-17
شاحنة سبلين: خالية من السلاح.. ونصيحة لقائد الجيش: فتّش المنازل! (الأخبار)
12:22
المملكة لم تلتمس هلال حزب الله | التفاصيل ضمن (المشهد السياسي) بالنشرة المسائية
2025-07-28
السيدة فيروز في وداع نجلها (فيديو)
2025-11-20
بعد الاعتداء على ممرض في مشفى طرابلس.. بيان لـ "الصحة"
12:40
حملة أمنية واسعة في إسطنبول تطال نجوماً ومشاهير بتهم الممنوعات
04:12
مراسل الجديد: وصول عدد النواب الحاضرين الى المجلس الى 67 نائبا وبالتالي اكتمال النصاب المطلوب لانعقادها
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
09:04
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
2025-12-17
مقدمة النشرة المسائية 17-12-2025
2025-12-16
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
2025-12-16
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:21
"ثقافة عنصرية وممارسات تحريضية".. بيان جديد لـ "حزب الله"!
محليات
11:21
"ثقافة عنصرية وممارسات تحريضية".. بيان جديد لـ "حزب الله"!
محليات
09:05
لهذا السبب اعترض باسيل على قانون إعادة الإعمار
محليات
09:05
لهذا السبب اعترض باسيل على قانون إعادة الإعمار
محليات
12:57
بدل الثياب أسلحة.. وجمارك المطار تتحرك
محليات
12:57
بدل الثياب أسلحة.. وجمارك المطار تتحرك
محليات
12:43
بالفيديو - الجيش ينتشر قبل الكشف!
محليات
12:43
بالفيديو - الجيش ينتشر قبل الكشف!
محليات
10:38
إصابة عمال جراء غارة اسرائيلية.. "كهرباء لبنان" تصدر بيان
محليات
10:38
إصابة عمال جراء غارة اسرائيلية.. "كهرباء لبنان" تصدر بيان
فن
08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
فن
08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025