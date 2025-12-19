اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"

بدأت أعمال إزالة الألغام التي شملت إزالة المتفجرات المنتشرة على مساحة تقارب 2000 - في 12 آب واكتملت مطلع هذا الشهر وخلال العملية عثر خبراء إزالة الألغام التابعون لليونيفيل على 393 لغماً، تمّ تدميرها في الموقع بالتنسيق مع المسلحة وتخطط اليونيفيل لتسليم حقول ألغام إضافية تمّ تطهيرها في القريب.



وأضاف البيان: بناءً على طلب من ، استأنفت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في الصيف الماضي، بعد نحو عامين من تعليق العمليات بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق وتأتي هذه العملية في إطار التعاون المستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

ويُضاف ذلك إلى العديد من عمليات إزالة الألغام التي نفّذتها قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل خلال العام الماضي بما في ذلك داخل وحول قواعد اليونيفيل وعلامات الخط الأزرق وكذلك أثناء إزالة العوائق على الطرق.