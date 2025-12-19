الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"

2025-12-19 | 09:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليونيفيل تسلم الجيش &quot;حقل ألغام&quot;
اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"

أصدرت قوات اليونيفيل بياناً جاء فيه:

سلّمت اليونيفيل اليوم إلى القوات المسلحة اللبنانية حقل ألغام تمّ تطهيره، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا، جنوب شرق لبنان. ويُعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام اكتملت أعمال التطهير فيه منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي.

بدأت أعمال إزالة الألغام التي شملت إزالة المتفجرات المنتشرة على مساحة تقارب 2000 متر مربع - في 12 آب واكتملت مطلع هذا الشهر وخلال العملية عثر خبراء إزالة الألغام التابعون لليونيفيل على 393 لغماً، تمّ تدميرها في الموقع بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وتخطط اليونيفيل لتسليم حقول ألغام إضافية تمّ تطهيرها في المستقبل القريب.

وأضاف البيان: بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، استأنفت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في جنوب لبنان الصيف الماضي، بعد نحو عامين من تعليق العمليات بسبب تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق وتأتي هذه العملية في إطار التعاون المستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.
 
ويُضاف ذلك إلى العديد من عمليات إزالة الألغام التي نفّذتها قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل خلال العام الماضي بما في ذلك داخل وحول قواعد اليونيفيل وعلامات الخط الأزرق وكذلك أثناء إزالة العوائق على الطرق. 
 
مقالات ذات صلة
اليونيفيل تسلم الجيش "حقل ألغام"

محليات

اليونيفيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ملفات حساسة" بجعبة هيكل الى باريس (الديار)
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الشرع: أشكر الرئيس ترامب على رفع العقوبات عن سوريا
14:29
الرئيس السوري أحمد الشرع يشكر ولي العهد السعودي بعد رفع العقوبات عن سوريا
14:28
معلومات الجديد: السفير سيمون كرم أعد تقريراً عن خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار لعرضه على الميكانيزم
13:28
مصادر حكومية للجديد: القانون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد الدولي وسيُناقش الاثنين والثلاثاء قبل إحالته إلى المجلس النيابي في رسالة التزام لبنان بالإصلاحات المالية والاقتصادية
13:26
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: الأوضاع في لبنان وسوريا وغزة مجمدة حالياً بانتظار اجتماع نتنياهو وترامب
13:24
مصادر حكومية للجديد: القانون يسعى الى استعادة الأموال المحوَّلة بعد 17 تشرين أو دفع غرامة من دون إلغاء الملاحقات القانونية ضد المصارف التي سهّلت التحويل
13:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025