بعد فيديو " الكريسمس للكفار".. توضيح من إدراة المدرسة!

"بعد الفيديو الذي نشر مؤخرا وظهر فيه طلاب من مدرستنا، في الملاعب وما عقبه قد تم تصويره دون علم الإدارة وإذنها وإن المحتوى الذي تضمنه، لا يمثل استراتيجية المدرسة ولذا تم اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق الموظف الذي قام بالتصوير والنشر وفق الأصول".