إجتماع بدون تصعيد.. ماذا دار في "الميكانيزم"؟ (الجمهورية)

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ اللافت للإنتباه بالأمس، أنّ اجتماع "الميكانيزم"، عُقِدَ في أجواء هادئة، خلافاً للإجتماعات السابقة التي كانت تزامنها بتصعيد واعتداءات مكثفة. وهو الأمر الذي رجّحت مصادر متابعة أن يكون نتيجة لضغط مباشر من رعاة اللجنة.



وحول هذا الأمر، قال مرجع سياسي لـ"الجمهورية": "لا علم لي بأي ضغوط أو اتصالات، لكن بمعزل عن كل شيء، اللجنة "إذا بدّها تشتغل فيها تشتغل وما تسأل عن حدا، وكل الناس بتتجاوب معها. وما حدا بيقدر يمنعها". لكن من وقت الذي تشكّلت فيه وهي تعمل ضدّ وتتغاضى عمّا تقوم به إسرائيل من خروقات واعتداءات واغتيالات. ورداً على سؤالك، إذا كان هناك ضغط أو ما شاكل ذلك، فهذا أمر جيد، وإن شاء تكون "الميكانيزم" بلشت تشتغل عن جدّ".

وعمّا يقال عن خطوات وإيجابيات محتملة من اللجنة، أكّد المرجع: "ما تقول فول ليصير بالمكيول".

وحول الكلام عن مناقشة اللجنة موضوع الشراكة الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل، قال: "أولاً التفاوض غير مباشر، وثانياً، على حدّ علمي، أنّ مهمّة الوفد اللبناني محصورة في البحث في تحقيق الثوابت ، ولاسيما وقف الإعتداءات والإنسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى اللبنانيِّين، ولا شيء آخر ".