الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، عبر منصة "إكس"، أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في فنزويلا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل النفط، فإن أسعار المحروقات في لبنان ستواصل مسارها الانخفاضي.



