4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)

2025-12-20 | 02:38
الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)
الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)

أفادت معلومات الجديد بأن أحمد الأسير خضع صباح اليوم لعملية قسطرة (ميل) في مستشفى كليمنصو، ومن المقرر أن يغادر المستشفى اليوم بعد انتهاء فترة الراحة.

تشاهدون بالصورة المرفقة تُظهر التواجد الأمني.

الأسير في المستشفى.. وعملية! (صورة)

محليات

أحمد الأسير

كليمنصو

القوى الأمنية

لبنان

إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
إجتماع بدون تصعيد.. ماذا دار في "الميكانيزم"؟ (الجمهورية)

الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام
04:53

الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام

عُقد في مطرانية طرابلس المارونية لقاء سياسي–روحي جامع، حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي، نواب طرابلس، رئيس بلدية المدينة، وفعاليات سياسية ودينية.

04:53

الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام

عُقد في مطرانية طرابلس المارونية لقاء سياسي–روحي جامع، حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي، نواب طرابلس، رئيس بلدية المدينة، وفعاليات سياسية ودينية.

البستاني يرفض قانون استرداد الودائع
03:59

البستاني يرفض قانون استرداد الودائع

وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاني، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، معلنًا رفضه مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي طرحته الحكومة. وأكد البستاني أنه سيعمل على "منع إقراره وتعديله ليصبح عادلاً ومنصفًا لجميع المودعين".

03:59

البستاني يرفض قانون استرداد الودائع

وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاني، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، معلنًا رفضه مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي طرحته الحكومة. وأكد البستاني أنه سيعمل على "منع إقراره وتعديله ليصبح عادلاً ومنصفًا لجميع المودعين".

انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!
03:32

انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، عبر منصة "إكس"، أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في فنزويلا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل النفط، فإن أسعار المحروقات في لبنان ستواصل مسارها الانخفاضي.

03:32

انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، عبر منصة "إكس"، أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في فنزويلا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل النفط، فإن أسعار المحروقات في لبنان ستواصل مسارها الانخفاضي.

الراعي في طرابلس: كفانا حروبًا… ولنعش في سلام
04:53
البستاني يرفض قانون استرداد الودائع
03:59
انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!
03:32
تحركات حوثية في لبنان تحت المراقبة؟! (نداء الوطن)
03:05
إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
02:51
إجتماع بدون تصعيد.. ماذا دار في "الميكانيزم"؟ (الجمهورية)
01:36
