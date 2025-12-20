انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، ، عبر منصة "إكس"، أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في وأوكرانيا ومنطقة ، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل ، فإن أسعار المحروقات في ستواصل مسارها الانخفاضي.



