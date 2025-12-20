انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!

وأوضح البراكس أن هذا التراجع سيستمر حتى ما بعد مطلع العام 2026، نتيجة وفرة العرض النفطي في الأسواق الدولية مقابل تراجع الطلب العالمي عليه.
عُقد في مطرانية طرابلس المارونية لقاء سياسي–روحي جامع، حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي، نواب طرابلس، رئيس بلدية المدينة، وفعاليات سياسية ودينية.
وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاني، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، معلنًا رفضه مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي طرحته الحكومة. وأكد البستاني أنه سيعمل على "منع إقراره وتعديله ليصبح عادلاً ومنصفًا لجميع المودعين".
