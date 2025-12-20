تحركات حوثية في لبنان تحت المراقبة؟! (نداء الوطن)

كشفت مصادر استخباراتية أن جهات دولية تتابع عن كثب تواجد عناصر من جماعة الحوثي في لبنان. وتشير المعلومات إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع "حزب الله" في أنشطة لوجستية وتجارية، بالإضافة إلى محاولات لتوسيع نفوذهم عبر شبكات مالية وميدانية والتنسيق يعكس رغبة في تعزيز القدرات المشتركة ما يضع لبنان في دائرة المراقبة الدولية.
عُقد في مطرانية طرابلس المارونية لقاء سياسي–روحي جامع، حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي، نواب طرابلس، رئيس بلدية المدينة، وفعاليات سياسية ودينية.
وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاني، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، معلنًا رفضه مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي طرحته الحكومة. وأكد البستاني أنه سيعمل على "منع إقراره وتعديله ليصبح عادلاً ومنصفًا لجميع المودعين".
أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، عبر منصة "إكس"، أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية والعسكرية الحاصلة حالياً في فنزويلا وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود، وبالرغم من الارتفاع المحدود في سعر برميل النفط، فإن أسعار المحروقات في لبنان ستواصل مسارها الانخفاضي.