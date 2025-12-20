الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

وزارة الزراعة تطلق حملة تلقيح لمكافحة الحمى القلاعية في البقاع

2025-12-20
وزارة الزراعة تطلق حملة تلقيح لمكافحة الحمى القلاعية في البقاع
وزارة الزراعة تطلق حملة تلقيح لمكافحة الحمى القلاعية في البقاع

أطلقت وزارة الزراعة، بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني، حملة تحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في منطقتي البقاع الغربي، وبعلبك الهرمل، وذلك في إطار استمرار جهود مكافحة مرض الحمى القلاعية والحد من انتشاره وحماية الثروة الحيوانية في لبنان.

بدأت الحملة من مزرعة في بلدة الصويري في  البقاع الغربي، وشملت كل المزارع غير المصابة، وكانت انطلقت صباح اليوم 9 فرق من مركز الزراعة في شتورة توزعت على المناطق البقاعية.

