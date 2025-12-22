عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
محليات

كيف ينعكس إلغاء "قانون قيصر" على لبنان؟

2025-12-21 | 23:34
كيف ينعكس إلغاء "قانون قيصر" على لبنان؟

جاء في صحيفة الأنباء الكويتية

قال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «تلقى الاقتصاد اللبناني ضربة مركبة بفعل قانون قيصر، لأنه وجد نفسه محاصرا بتداعياته من دون أي أدوات حماية، فالقانون الذي صمم لمنع أي تعامل اقتصادي أو مالي أو تجاري مع الدولة السورية أو الجهات المرتبطة بها، أدى عمليا إلى شلل شبه كامل في حركة لبنان البرية نحو عمقه العربي، حيث أغلقت المعابر أمام الصادرات اللبنانية، وارتفعت كلفة النقل إلى مستويات غير قابلة للتحمل، فيما خسر المزارعون والصناعيون والأسواق اللبنانية منفذها الطبيعي نحو الأردن والخليج، ما انعكس تراجعا حادا في الصادرات وتراكما في الخسائر، خصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية».



ورأى أن «إلغاء قانون قيصر يشكل محطة مفصلية بالنسبة إلى لبنان، إذ يفتح الباب أمام إعادة وصل ما انقطع، ولاسيما على مستوى التبادل التجاري وحركة العبور البري، ويعيد للبنان موقعه الطبيعي كممر إقليمي لا كاقتصاد معزول. كما يخفف من الضغوط التي كبلت التجار والمصارف، ويمنح هامشا أوسع لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية ضمن أطر قانونية واضحة، بعيدا من منطق الالتفاف والاستثناء».

وتابع «الأثر الإيجابي المحتمل لا يقتصر على التجارة وحدها، بل يمتد إلى ملف إعادة الإعمار في سورية، حيث يمتلك لبنان، بحكم الجغرافيا والخبرة ورأس المال البشري، فرصة حقيقية ليكون شريكا أساسيا في هذه العملية. وقطاعات المقاولات، والخدمات الهندسية، والنقل، والمرافئ، وحتى القطاع المصرفي، مرشحة للاستفادة من مرحلة ما بعد العقوبات، إذا ما أحسن توظيف الموقع اللبناني في هذه المرحلة».

ولفت إلى أن «إلغاء القانون ينعكس بصورة غير مباشرة على الاستقرار النقدي والمالي، عبر تقليص منسوب المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإقليمية، وتخفيف العزلة عن الاقتصاد اللبناني، ما يسهم في تحسين شروط التفاوض مع الخارج ويمنح الدولة هامشا أوسع لإعادة بناء علاقاتها الاقتصادية على أسس أكثر توازنا».

وختم المصدر الوزاري بالتشديد «على أن هذه الفرصة، على أهميتها، ليست تلقائية، إذ إن استفادة لبنان من مرحلة ما بعد قانون قيصر تبقى مشروطة بقدرته على استعادة الحد الأدنى من الانتظام المالي والمؤسساتي، وتقديم نفسه كشريك موثوق وقادر على الالتزام بالقواعد الدولية. فإلغاء القانون يرفع العقبة الأساسية، لكنه لا يعوض عن غياب السياسات ولا عن الحاجة إلى إصلاحات بنيوية، وحدها القادرة على تحويل الانفراج الخارجي إلى مكاسب داخلية مستدامة، بعد سنوات من دفع أثمان حصار لم يكن لبنان طرفا مباشرا فيه».
 
