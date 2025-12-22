"الإعلان المنتظر".. أسبوع حاسم وحزب الله يستعد!

أبلغت أوساط سياسية "نداء الوطن" أن أمام أسبوع حاسم حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوب ، وإعلان من "حزب الله" أنه خرج من جنوب الليطاني.