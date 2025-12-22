المودعون غاضبون.. هل يعدّل القانون أم تطير الأموال؟ (الشرق الاوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ"قانون المالية"، غضب المودعين في المصارف ، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها "غير راضية" عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل "صندوق النقد الدولي" على المسودة.

وقالت مصادر وزارية لـ" " إن الحكومة، ستناقش الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، ثم تحيله إلى لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.



وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ" "، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.



وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.



وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.