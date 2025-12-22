عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
محليات

المودعون غاضبون.. هل يعدّل القانون أم تطير الأموال؟ (الشرق الاوسط)

2025-12-22 | 01:27
المودعون غاضبون.. هل يعدّل القانون أم تطير الأموال؟ (الشرق الاوسط)
المودعون غاضبون.. هل يعدّل القانون أم تطير الأموال؟ (الشرق الاوسط)

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها "غير راضية" عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل "صندوق النقد الدولي" على المسودة.

وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن الحكومة، ستناقش الخطة، تمهيداً لإقرار مشروع قانون باسم "الانتظام المالي واسترداد الودائع"، ثم تحيله إلى البرلمان لدراسته وإقراره، وسط توقعات بأن يتعرض القانون في مجلس النواب لتعديلات كبيرة، على ضوء الاعتراضات عليه.

وتقول الحكومة إن القانون يتوافق مع المعايير الأساسية لـ"صندوق النقد الدولي"، ومن ضمنها مبدأ تراتبيّة المطالبات (Hierarchy of Claims). أما التفاصيل، فستخضع بطبيعة الحال للنقاش ضمن المفاوضات المستمرة، وهو أمر طبيعي في جميع برامج الدول مع الصندوق.

وترى مصادر مطلعة على صياغة القانون، أنه يختلف جذرياً عما سبق، لأنه، وللمرة الأولى، يُقدّم آليات استرداد محددة وواضحة، وسندات مدعومة بأصول حقيقية، وخريطة طريق مُلزِمة لإعادة رسملة المصارف.

وترى أن القانون لا يُشكّل إدارة للأزمة وتمديداً لها، بل بداية مسار فعلي لاستعادة الحقوق وإنهاء المراوحة والفوضى، وإحياء القطاع المصرفي وإنعاش الاقتصاد، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وتعزيز الإصلاح.
وزيران لن يصوتا على قانون الفجوة المالية.. الجديد تكشف
"الإعلان المنتظر".. أسبوع حاسم وحزب الله يستعد!

بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك
02:54

بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك

كتب التفتيش المركزي على منصة "إكس":

02:54

بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك

كتب التفتيش المركزي على منصة "إكس":

الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
04:47
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود للجديد: المسار التفاوضي أعاد الثقة للمغتربين والسياح مع تسجيل نحو 73 رحلة يومياً لنحو 18–20 ألف راكب
04:23
بعد انتشار الحمى القلاعية.. التفتيش المركزي يتحرك
02:54
معلومات الجديد: الوزيران فايز رسامني ونزار هاني اللذان حضرا اجتماعاً مع كتلة "اللقاء الديمقراطي" أمس سيقترحان اليوم تعديلات على مشروع قانون «الفجوة المالية» ولن يصوتا على الصيغة المقترحة
02:32
وزيران لن يصوتا على قانون الفجوة المالية.. الجديد تكشف
02:09
"الإعلان المنتظر".. أسبوع حاسم وحزب الله يستعد!
00:10
