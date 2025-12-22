بعد الكلام عن علاقته بـ"الأمير الوهمي".. نبيل بدر يوضّح

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب البيان الآتي:

"عطفاً على ما يتمّ تداوله من على بعض المواقع الإلكترونية المغرضة ومنصّات التواصل الاجتماعي والذي تضمّن الزجّ باسمنا ضمن قائمة من النواب السنّة الذين قيل إنهم تواصلوا مع ما يُعرف بـ"الأمير الوهمي" أو تلقّوا منه أموالًا أو هدايا أو مساعدات في مجال التوظيف، يهمّنا أن ننفي نفيًا قاطعًا هذه الكاذبة وأي علم أو معرفة أو تواصل، مباشر أو غير مباشر، لنا مع هذا الشخص الذي نجهله تماماً ولم يسبق لنا أن التقيناه أو تواصلنا معه بأي شكل من الأشكال أو عبر أي طريقة كانت.



كما نهيب بكافة المواقع الإخبارية ضرورة توخّي الدقة والالتزام بأصول العمل الإعلامي، المهنية والمسؤولية المطلوبة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة والادعاءات العارية من الصحة".