بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!

صدر عن مكتب ميشال منسّى البيان الآتي:

تتناول وسائل إعلامية ومواقع إخبارية محلية وخارجية في الفترة ما تسميه علاقة أفراد بأحزاب وجهات وتنظيمات، تزعم هذه الوسائل والمواقع أنّ لأفراد الجيش علاقة بها، وهذا كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية. إنّ لجنود ورتبائه وضباطه ولاءً واحدًا وحيدًا هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني. إنّ الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون بصدورهم ودمائهم وأرواحهم.