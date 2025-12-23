بشار الأسد.. برفاهية زائدة (شاهد الفيديو)

أكدت عائلة الحسيان/اليوسف في وادي خالد أن ابنها مصطفى، البالغ أكثر من 40 عامًا ويعمل في طلاء السيارات، يعيش حياة هادئة ولا يملك أي انتماءات مشبوهة، وأنه قد يكون ضحية جهات منظّمة.



