بشار الأسد.. برفاهية زائدة (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في حديث لـ "الجديد" أنه مرتاح للمسار البنّاء للمناقشات حول مشروع قانون الفجوة المالية مع الوزراء.
أكدت عائلة الحسيان/اليوسف في وادي خالد أن ابنها مصطفى، البالغ أكثر من 40 عامًا ويعمل في طلاء السيارات، يعيش حياة هادئة ولا يملك أي انتماءات مشبوهة، وأنه قد يكون ضحية جهات منظّمة.
صدر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان بيان يوضح موقف حاكم المصرف، كريم سعيد، من مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR).