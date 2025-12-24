المرحلة الثانية من حصرية السلاح: هل يتفق عون مع سلام؟ (الاخبار)

كتبت صحيفة الاخبار:

طُرح تساؤل في الأيام الماضية حول موقف رئيس الجمهورية من تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام، وما إذا كان موافقاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو ما يُسمى «حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني»، خصوصاً أن عون لطالما حافظ على مسافة حذر من أيّ خطوة قد تؤدّي إلى صدام داخلي.

كشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن «عون يتفق تماماً مع ما أعلنه سلام، وهو على اطّلاع كامل على كل ما يتم له، بل هو في صلب هذا التحرّك.



وقد أوفد قبل حوالي أسبوعين مستشاره أندريه للقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للتنسيق بشأن ملفات عدة، من بينها ملف السلاح في شمال النهر، إضافة إلى بعض القوانين المطروحة للنقاش، مثل قانون الفجوة المالية».



واعتبرت المصادر أن «الفصل بين مواقف سلام وعون غير منطقي ولا واقعي. فكلاهما ينتميان إلى المشروع ذاته، ويطبّقان المهمة نفسها، وينفّذان التعهدات نفسها التي دائماً ما يذكّر بها الموفدون الأميركيون والغربيون والعرب، وتتحدّث عنها استناداً إلى قرارات الحكومة في جلسة 5 آب الماضي».