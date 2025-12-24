ماذا حمّل بري الوفد العراقي؟

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدًا عراقيًا برئاسة الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي، وضمّ أيضاً مستشار رئيس الحكومة العراقية الدكتور زيدان خلق، والقائمة بالأعمال في السفارة العراقية في ندى المجول بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب قبلان قبلان والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد العراق المساعدة في إعادة الإعمار.





بري حمل الموفد العراقي شكر وتقدير الشعب اللبناني للعراق حكومة وشعبا ومرجعيات رشيدة على وقوفهم ودعمهم للبنان في مختلف الظروف، وخاصة في المرحلة الراهنة، لا سيما استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار ما خلفه العدوان المتواصل على .



كما تابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: زيارة دولة الرئيس للمعايدة طبعاً وبنفس الوقت هي فرصة للبحث بالملفات المطروحة خاصة تلك التي هي أمامنا في المجلس النيابي ، لقد وضعت دولته بأجواء النقاش الحاصل على الموازنة وأملنا أنه إن شاء في شهر كانون الثاني وقبل انتهاء المهلة الدستورية نكون قد انتهينا من نقاشها لنذهب بعدها نحو إقرارها.



واضاف كنعان: وكان هناك تأكيد بطبيعة الحال على الثوابت التي نطمح اليها كلبنانيين بدءا من حقوق اللبنانيين وحقوق الشعب اللبناني أن تكون لهم الفرصة المتاحة لإستعادة حقوقهم، وهذا يحتاج إلى جدية وتروٍ وبذات الوقت هي تحتاج عملياً إلى دراسة الإمكانيات وبذات الوقت أن تكون هذه الحقوق بصلب إهتماماتنا وبأولوياتنا.



وختم كنعان: أيضا مسألة السيادة، السيادة على كامل وهذا جميعا ما نطمح اليه بأن تستطيع دولتنا إستعادة قوتها وحضورها ودورها، على هذه الأهداف نعايد اللبنانيين جميعاً ونتمنى أنه في السنة الجديدة نكون قادرين جميعا على أن نخطو بخطوات جدية بإتجاه تحقيق هذه الآمال وأن تنتهي مرحلة المعاناة التي يعيشها شعبنا على كل المستويات من الجنوب الذي ينزف اليوم، وأيضا بذات الوقت كل لبنان لايزال تحت وطأة هذه التحديات الكبيرة على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.