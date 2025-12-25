الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:37
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
08:42
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
07:56
لحم الدب.. مشوي أم مقلي! (شاهد الفيديو)
05:36
حلم ترامب مُهدد!
01:56
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
محليات
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
2025-12-25 | 08:42
A-
A+
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية من الطائرات الحربية إستهدفت منطقتي القطراني والمحمودية
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي
طيور مهاجرة تغطي سماء لبنان (فيديو)
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
محليات
اسرائلي
حزب الله
مسيرات
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: غارة من مسيرة على سيارة في بلدة حوش السيد علي - البقاع
مراسل الجديد: شهيد في الغارة على جناتا جنوب لبنان Publishing Date
اقرأ ايضا في محليات
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:01
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
13:01
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
12:59
مصادر سياسية للجديد: الجو الأمني والسياسي يبقى "مكانك راوح" فرغم جهود الميكانيزم والتعديل المدني المؤشر الأساسي يبقى الميدان وطالما استمر التصعيد الإسرائيلي لن يتحقق التقدم المرجو بمفهوم إسرائيل
12:59
مصادر سياسية للجديد: الجو الأمني والسياسي يبقى "مكانك راوح" فرغم جهود الميكانيزم والتعديل المدني المؤشر الأساسي يبقى الميدان وطالما استمر التصعيد الإسرائيلي لن يتحقق التقدم المرجو بمفهوم إسرائيل
يحدث الآن
مقدمة النشرة المسائية
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
محليات
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
محليات
13:01
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
اخترنا لك
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
13:01
مصادر سياسية للجديد: الجو الأمني والسياسي يبقى "مكانك راوح" فرغم جهود الميكانيزم والتعديل المدني المؤشر الأساسي يبقى الميدان وطالما استمر التصعيد الإسرائيلي لن يتحقق التقدم المرجو بمفهوم إسرائيل
12:59
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
12:58
مصادر سياسية للجديد: مسعى دبلوماسي مصري للتواصل مع الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله لإعلان موقف متعاون بشأن حصرية السلاح والمرحلة الثانية شمال الليطاني قبل لقاء ترامب ونتنياهو نهاية الشهر
12:57
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
12:37
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-08-26
ورشة التوسيع بدأت... هل يتحرّر أوتوستراد جونية من الزحمة؟
2025-07-04
تصميم أنحف سيارة قابلة للقيادة! (فيديو)
2025-11-12
هزة أرضية جديدة شعر بها سكان بيروت
2025-08-19
لبنان يترقّب "الجواب الاسرائيلي" على الورقة!
2025-10-15
199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس
2025-12-23
قرار جديد من الداخلية بشأن "عازل الشمس"
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
05:16
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
02:21
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-24
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
2025-12-24
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
01:29
مسار تسليم السلاح "مُهدد"! (الأنباء الإلكترونية)
محليات
01:29
مسار تسليم السلاح "مُهدد"! (الأنباء الإلكترونية)
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025