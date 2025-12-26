إصرار رئاسي على الانتخابات… وتأجيل محتمل بشروط (الشرق الأوسط)

يُجمع الرؤساء
اللبنانيون الثلاثة، الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري
، والحكومة نواف سلام
، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو (أيار) المقبل.
وقالت مصادر الرؤساء الثلاثة، لـ«الشرق الأوسط»، إن السجال الدائر في لبنان
حول مصير الانتخابات، مع ارتفاع منسوب الترويج للتمديد للبرلمان الحالي لسنتين، يصطدم بحائط مسدود يتمثل في إصرارهم على إنجازها في موعدها، احتراماً للاستحقاقات الدستورية، وإن تأجيل إنجازها، في حال حصوله، يعود لأسباب تقنية، وبحدود شهرين، أو ثلاثة أشهر على الأكثر، لتفادي انقضاء المهل.
وإذ ربطت المصادر احتمال التأجيل التقني بالأوضاع الأمنية وعدم توسعة إسرائيل
الحرب على لبنان، أعلن عون، أمس، أن الاتصالات الدبلوماسية أسهمت في إبعاد «شبح الحرب».