إصرار رئاسي على الانتخابات… وتأجيل محتمل بشروط (الشرق الأوسط)

كتبت صحيفة الشرق الاوسط:

يُجمع اللبنانيون الثلاثة، الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان ، والحكومة ، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو (أيار) المقبل.



وقالت مصادر الرؤساء الثلاثة، لـ«الشرق الأوسط»، إن السجال الدائر في حول مصير الانتخابات، مع ارتفاع منسوب الترويج للتمديد للبرلمان الحالي لسنتين، يصطدم بحائط مسدود يتمثل في إصرارهم على إنجازها في موعدها، احتراماً للاستحقاقات الدستورية، وإن تأجيل إنجازها، في حال حصوله، يعود لأسباب تقنية، وبحدود شهرين، أو ثلاثة أشهر على الأكثر، لتفادي انقضاء المهل.



وإذ ربطت المصادر احتمال التأجيل التقني بالأوضاع الأمنية وعدم توسعة الحرب على لبنان، أعلن عون، أمس، أن الاتصالات الدبلوماسية أسهمت في إبعاد «شبح الحرب».