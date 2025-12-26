الأخبار
محليات

لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا

2025-12-26 | 00:54
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد بأنّ لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثّران اعتباراً من ظهر اليوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره البحر الأسود، ممّا يؤدي الى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وطقس شتوي ممطر بغزارة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية، تشكُّل للسيول على الطرقات، رياح ناشطة وتساقط للثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر.

يخفّ تأثير المنخفض الجوي نسبياً بعد ظهر الأحد، ثم يعود ليشتدّ صباح يوم الاثنين مع دخول الجبهة الباردة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتلامس الثلوج الـ1100 متر ليل الأثنين/الثلاثاء.

الطقس المتوقّع في لبنان


الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر ويتحوّل الطقس تدريجياً إلى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خلال الليل مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق ويتكوّن الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية.

السبت: غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ غزارتها اعتباراً من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تلامس سرعتها الـ60 كلم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر. تحذير من تشكُّل السيول مساءً، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر خلال النهار وقد تلامس الـ1600 متر خلال الليل خاصة في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خاصة خلال الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تصل سرعتها إلى حدود الـكلم/ساعة شمال البلاد، ويبقى خطر تشكل السيول على الطرقات. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر خاصة في المناطق الشمالية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً مع تراجع حدة الأمطار مع حدوث انفراجات واسعة

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الباردة، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى حدود الـ65 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر خلال النهار وقد تلامس الـ1100 متر خلال الفترة المسائية. يخفّ تساقط الأمطار والثلوج خلال الليل ويتشكّل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 1200 متر لذا نحذر خطر الانزلاقات. 


الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية ، ناشطة بعد الظهر، سرعتها بين 15 و40 كلم/س. 


الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:  بين: 60 و80 %.

حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج الى مائج ليلاً.

حرارة سطح الماء:   21°م. 

الضغط الجوي:   1017 HPA  أي ما يعادل:   763 ملم زئبق 
 
محليات

منخفض جوي

شتاء

ثلوج

دعم الجيش اللبناني.. لقاء بين عون والسفير الفرنسي في بعبدا
04:13

دعم الجيش اللبناني.. لقاء بين عون والسفير الفرنسي في بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، وعرض معه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، والجهود المبذولة لبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.

تزوير هويات وسرقات بالجملة.. قوى الامن تتحرك
04:11

تزوير هويات وسرقات بالجملة.. قوى الامن تتحرك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي،شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

04:11

تزوير هويات وسرقات بالجملة.. قوى الامن تتحرك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي،شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

