check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
محليات

تزوير هويات وسرقات بالجملة.. قوى الامن تتحرك

2025-12-26 | 04:11
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي،شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار مكافحة جرائم سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة في العديد من المناطق في محافظتَي بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم: ب. م. (مواليد عام ۱۹۹۲، مكتوم القيد)، وهو سجين سابق، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة درّاجات آليّة وشراء مسروق.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 27-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة عين الدّلبة، وضبطت بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه وبعد أن خرج من السّجن قام بشراء عشرات الدرّاجات المسروقة من سجينٍ سابق كان قد تعرّف عليه خلال فترة سجنه، وباعها إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم شاتيلا، ومن ثمّ بدأ بسرقة الدرّاجات بنفسه بعد أن تعلّم كيفيّة سرقتها ونفّذ العديد من عمليّات السّرقة برفقة شريكه في مناطق سن الفيل، رأس النبع وسليم سلام. واعترف أنّ بطاقة الهويّة المزوّرة استحصل عليها من شخصٍ من مخيّم عين الحلوة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
معلومات الجديد: انقسام بين آراء الوزراء في الحكومة بين من سيصوت لصالح القانون وهم فريق رئيس الحكومة واللقاء الديمقراطي ومن ضده من القوات والحزب والحركة وبين المستقلين ومنهم الوزير بول مرقص الذي يشترط
ترامب يفي بوعده ويطلق الصاروخ - شاهد الفيديو

التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب
09:01

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

الرئيس عون معزياً الشرع: نجدد دعمنا لسوريا في حربها ضد الإرهاب
08:48

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجداً في حمص أثناء الصلاة اليوم الجمعة.

التقدمي يستنكر التفجير في حمص: نثمّن حملة سوريا ضد الارهاب
09:01
الرئيس عون يدين الاعتداء الارهابي على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح
08:53
الرئيس عون معزياً الشرع: نجدد دعمنا لسوريا في حربها ضد الإرهاب
08:48
السفير السعودي يستقبل القاضي مكاوي
08:35
في الضاحية.. فواتير كهرباء لأبنية مدمرة! (صورة)
08:33
بالفيديو.. لحظة سقوط شخص عند صخرة الروشة
08:17
