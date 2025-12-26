وزير الصحة يستقبل مجلس نقابة أطباء الأسنان ويبحث معهم شؤون النقابة

استقبل العامة الدكتور ركان الدين بمكتبه في الوزارة يوم الأربعاء 24/12/2025 مجلس أطباء الأسنان في برئاسة النقيب الدكتور زياد زيدان في زيارة بروتوكولية ومثمرة. وقد تمنى الوزير ناصر الدين للنقيب زيدان ومجلس النقابة الجديد التوفيق في مهمتهم.

وكانت مناسبة جرى البحث فيها في عدد من الشؤون المهنية وسبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والنقابة بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير القطاع الصحي ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة.



كما استعرض وفد النقابة مع الوزير هموم المهنة ومجموعة من الأفكار والمقترحات الهادفة الى دعم استدامة العمل النقابي وتعزيز موارد صندوق التقاعد في النقابة، وطالب الوفد بشكل خاص بأن يستفيد صندوق تقاعد طبيب الأسنان من الرسوم على

- مادة البنج التي لا يستعملها سوى أطباء الأسنان

- والأدوية التي يصفها طبيب الأسنان لمرضاه أسوة بنقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، وأكّد الوزير استعداده لمتابعة هذا الملف مطالبا النقابة بإعداد ملف متكامل للموضوع ليأخذ مساره التشريعي. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يحقق الأهداف الوطنية في تطوير القطاع الصحي.