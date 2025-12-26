في الضاحية.. مروّجا مخدرات!

صدر عن المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة، البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص على متن درّاجة آلية بترويج المخدرات في محلة الشويفات



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه على متن درّاجة آلية نوع “V150” لون أخضر دون تسجيل تم ضبطها، ويُدعى م. ع. (مواليد عام 2003، سوري الجنسية) حسب أقواله.



بتفتيشه والدراجة، عثر بحوزته على ما يلي:



/35/ طبة بلاستيكية شفافة، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة



ظرفيَن بداخلهما مادة حشيشة الكيف



مبلغ ماليّ من العملتين اللبنانيّة والدّولار الأميركي، وهاتف خلويّ



وفي سياق متّصل، بتاريخ 11-10-2025، توافرت معطيات للمفرزة حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الليلكي.



وبنتيجة المتابعة وأعمال الرصد، تمكّنت إحدى دوريات المفرزة من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه على متن درّاجة آلية نوع “هاوجو” لون وأزرق دون تسجيل تم ضبطها، وهو أ. ا. (مواليد عام 2003، لبناني) حسب أقواله.



بتفتيشه والدراجة، جرى ضبط ما يلي:



/43/ طبة بلاستيكية، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة



كيس بداخله مادة حشيشة الكيف



مسدس حربي عيار 8،5 ملم مع ممشطين و/11/ طلقة صالحة للاستعمال



مبلغ ماليّ عبارة عن /57،730،000/ ل.ل. و/704/$



أودعا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص".