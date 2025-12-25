الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
3
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:37
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
08:42
بالفيديو.. سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء لبنان
07:56
لحم الدب.. مشوي أم مقلي! (شاهد الفيديو)
05:36
حلم ترامب مُهدد!
01:56
في الحازمية.. بابا نويل يفاجئ السيارات! (فيديو)
محليات
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
2025-12-25 | 14:55
A-
A+
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
قال المتحدث بإسم الجيش
الإسرائيلي
افيخاي ادرعي
:
"هاجم الجيش في وقت سابق
اليوم
منطقة جميجمة بجنوب
لبنان
". زاعمًا في منشور على منصة "أكس": "انه قضى على عنصر عمل على ترميم بنى تحتية لـ"
حزب الله
".
مقالات ذات صلة
"منصات صاروخية ومباني عسكرية".. ادرعي يزعم
بعد غارة خربة سلم.. أدرعي يزعم
عن غارة صيدا.. ادرعي يزعم
بعد غارة "الجميجمة" صباح اليوم.. ادرعي يزعم
محليات
لبنان
الجنوب
ادرعي
العودة الى الأعلى
الرئيس عون رداً على سؤال مراسل الجديد: اتصالاتنا الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب والأمور تتجه نحو خواتيم ايجابية
الرئيس عون: أنا والرئيسان بري وسلام مصممون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
اقرأ ايضا في محليات
14:34
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
14:34
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:01
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
13:01
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
يحدث الآن
رادار الجديد
18:45
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
عربي و دولي
18:43
ترامب: بتوجيه مني نفّذت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد إرهابيي داعش في شمال غرب نيجيريا
عربي و دولي
15:54
على متن طائرة حربية.. ترامب بجانب نتنياهو
اخترنا لك
الامير الوهمي "ابو عمر" مرّ من بلدية بيروت.. وماذا عن رئاسة الحكومة؟
14:34
مصادر سياسية للجديد: "صرنا دافعين كتير وبعد ما شفنا شي" والمطلوب من لبنان حركة دبلوماسية أو بتعبير عامي" لازم نعمل لوبيينغ لكل اللي أنجزناه"
13:06
مصادر سياسية لـ"الجديد": رغم نجاح المرحلة الأولى من خطة الجيش وإشادة الدول الصديقة يواصل التصعيد الإسرائيلي بلا أي مؤشر للتفاؤل ما يجعل الكلام حبراً على ورق
13:01
مصادر سياسية للجديد: الجو الأمني والسياسي يبقى "مكانك راوح" فرغم جهود الميكانيزم والتعديل المدني المؤشر الأساسي يبقى الميدان وطالما استمر التصعيد الإسرائيلي لن يتحقق التقدم المرجو بمفهوم إسرائيل
12:59
مصادر سياسية للجديد: الوسطاء الدبلوماسيون ينشطون عبر الرؤساء الثلاثة للحصول على قرار إيجابي بشأن المرحلة الحالية من خطة الجيش لحماية لبنان من تداعيات التصعيد
12:58
مصادر سياسية للجديد: مسعى دبلوماسي مصري للتواصل مع الحكومة اللبنانية لدفع حزب الله لإعلان موقف متعاون بشأن حصرية السلاح والمرحلة الثانية شمال الليطاني قبل لقاء ترامب ونتنياهو نهاية الشهر
12:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-11
تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟
2025-10-11
عدوان المصيلح.. حزب الله يُعلّق!
2025-08-13
نائب سابق يتخلّف عن الدفع! (نداء الوطن)
2025-07-15
بالفيديو: تسليم السلاح في السويداء.. "انتم أولاد سوريا"
2025-11-23
"عمليات سرية".. ومحاولة الإطاحة بمادورو
2025-07-25
مصادر دبلوماسية لـ الجديد: الطرح الذي عرضه برّي امام بارّاك بالعودة إلى اتفاق وقف النار بوقف الغارات وانسحاب مقابل بدء لبنان بحصر السلاح اصطدم بمعارضة دولية
بالفيديو
بالفيديو
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
05:16
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
02:21
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-24
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
2025-12-24
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
عربي و دولي
03:40
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
01:39
مغترب رتّب القصة مع الموساد ولا علاقة لنا بـ "فؤاد شكر".. شقيق المختطف يكشف الملابسات!
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
11:11
"بابا نعيم".. رسالة من ادرعي لقاسم
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
محليات
12:00
"القضاء على شخص بارز في فيلق القدس".. ادرعي يزعم
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
محليات
01:49
الأيام المقبلة: خطة لسحب السلاح شمال الليطاني.. وغطاء سياسي؟ (الأنباء الكويتية)
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
منوعات
05:36
حلم ترامب مُهدد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025