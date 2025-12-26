مصدر وزاري للجديد: الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره بل على التسرّع في إقراره

أثنى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال زيارته بكركي، ولا سيّما تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ تحميل المجلس النيابي مسؤوليّة تعديل قانون الانتخاب موقف “محقّ مئة في المئة”. ودعا جعجع الرئيس عون إلى توجيه رسالة خطيّة ملزِمة إلى المجلس النيابي في حال استمرار رئيسه نبيه بري في تعطيل مناقشة التعديلات المطلوبة، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة العرقلة.



