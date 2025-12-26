الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مصدر وزاري للجديد: الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره بل على التسرّع في إقراره

2025-12-26 | 13:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مصدر وزاري للجديد: الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره بل على التسرّع في إقراره
مصدر وزاري للجديد: الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره بل على التسرّع في إقراره
مقالات ذات صلة
مصدر وزاري للجديد: الاعتراض على الصيغة النهائية للقانون سببه غياب الوضوح في الأرقام وفي القدرة على الإيفاء بالالتزامات لا على مضمون القانون وجوهره بل على التسرّع في إقراره

محليات

وزاري

للجديد:

الاعتراض

الصيغة

النهائية

للقانون

الوضوح

الأرقام

القدرة

الإيفاء

بالالتزامات

مضمون

القانون

وجوهره

التسرّع

إقراره

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجلس الوزراء يستكمل مناقشة قانون الفجوة المالية – مراسل الجديد ينقل تفاصيل الجلسة - شاهد البث المباشر
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا

اقرأ ايضا في محليات

جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف
04:40

جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف

أثنى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال زيارته بكركي، ولا سيّما تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ تحميل المجلس النيابي مسؤوليّة تعديل قانون الانتخاب موقف “محقّ مئة في المئة”. ودعا جعجع الرئيس عون إلى توجيه رسالة خطيّة ملزِمة إلى المجلس النيابي في حال استمرار رئيسه نبيه بري في تعطيل مناقشة التعديلات المطلوبة، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة العرقلة.

04:40

جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف

أثنى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع على مواقف رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون خلال زيارته بكركي، ولا سيّما تأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ تحميل المجلس النيابي مسؤوليّة تعديل قانون الانتخاب موقف “محقّ مئة في المئة”. ودعا جعجع الرئيس عون إلى توجيه رسالة خطيّة ملزِمة إلى المجلس النيابي في حال استمرار رئيسه نبيه بري في تعطيل مناقشة التعديلات المطلوبة، محمّلًا إيّاه مسؤوليّة العرقلة.

بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا
Play
04:34

بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا

لقطات تُظهر زخات البرَد التي كست الأرض بياضاً في منطقة عكار شمال لبنان، وسط تأثير منخفض جوي بارد على لبنان.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

04:34

بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا

لقطات تُظهر زخات البرَد التي كست الأرض بياضاً في منطقة عكار شمال لبنان، وسط تأثير منخفض جوي بارد على لبنان.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

يحدث الآن

اخترنا لك
جعجع يهاجم حزب الله مجدداً: سلاحكم أكبر ضعف
04:40
بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا
04:34
التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب الأمطار والانزلاقات
03:16
بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!
02:36
بعد جلسة الفجوة.. كلام لمسؤول مالي كبير (الديار)
02:02
رجّي يفتح أزمة دبلوماسية مع 3 دول.. وإمتعاض رئاسي (أساس ميديا)
01:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025