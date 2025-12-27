عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟

أصدر بياناً حول تفجير الإمام علي (ع) في حمص:‏

يدين العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص ‏وأدى إلى سقوط عشرات والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام.‏



ويعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت تعكس هوية هؤلاء الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية.‏



يدعو حزب الله إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى بهم. ‏



يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏