الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟

2025-12-27 | 08:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق &quot;حزب الله&quot;؟
عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟

أصدر حزب الله بياناً حول تفجير مسجد الإمام علي (ع) في حمص:‏

يدين حزب الله العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي عليه السلام في مدينة حمص السورية ‏وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. ويستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت المؤمنين في يوم ‏الجمعة المبارك في شهر رجب الحرام.‏

ويعتبر أن الأيادي المجرمة التي امتدت إلى بيت من بيوت الله تعكس هوية هؤلاء القتلة الذين لا يؤمنون بالحرمات ‏والتنوع الفكري والديني، ويعتمدون خطاب الكراهية والإقصاء ورفض الآخر، خدمة للمشاريع الأميركية ‏والإسرائيلية.‏

يدعو حزب الله إلى كشف الفاعلين من هذه الجماعات المنحرفة وتقديمهم إلى العدالة، وإنزال أقصى العقوبات بهم. ‏

يتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة سائلاً الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب السوري الاستقرار والتقدم والازدهار. ‏
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟

محليات

حزب الله

سوريا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل يتأثر لبنان بـ"منخفض سياسي" من البيت الأبيض؟ (نداء الوطن)
بالفيديو: دراجة نارية تطلق النار على شخصين!

اقرأ ايضا في محليات

بعد الجدل حول مراسم تعيين السفراء.. الخارجية توضح
09:36

بعد الجدل حول مراسم تعيين السفراء.. الخارجية توضح

ردًا على ما نشرته إحدى المواقع الإعلامية بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ بشأن مراسيم تعيين ثلاثة سفراء للبنان لدى قبرص واليابان والغابون، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا جاء فيه:

09:36

بعد الجدل حول مراسم تعيين السفراء.. الخارجية توضح

ردًا على ما نشرته إحدى المواقع الإعلامية بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ بشأن مراسيم تعيين ثلاثة سفراء للبنان لدى قبرص واليابان والغابون، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا جاء فيه:

إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد (فيديو)
Play
09:12

إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد (فيديو)

إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد

09:12

إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد (فيديو)

إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد الجدل حول مراسم تعيين السفراء.. الخارجية توضح
09:36
إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد (فيديو)
09:12
مراسل الجديد: الجيش اللبناني كان قد كشف أيضاً على عدد من المنازل في بيت ليف وتبين أن جميعها خالية من أي عتاد عسكري
08:30
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى الكشف على المنزل في بيت ياحون دون العثور على أي عتاد عسكري
08:19
وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟
07:35
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
07:33
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025