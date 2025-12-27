علمت "نداء " أن الأجواء الواردة من واشنطن إلى الرئاسة الأولى والدولة تشير إلى أن الرئيس الأميركي سيسعى إلى حثّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاستمرار بالحل الدبلوماسي وتطوير المفاوضات مع ، بدل اللجوء إلى الخيار العسكري في هذه المرحلة، خصوصًا إذا أفضت المفاوضات إلى تسليم سلاح " ". وبحسب هذه المعطيات، فإن أي تقدم تفاوضي من شأنه إبعاد شبح الحرب، وهو ما يفسّر مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من بكركي، استنادًا إلى التطمينات الأميركية وأجواء اجتماع "الميكانيزم" والاتصالات الدولية، لا سيما مع الفاتيكان وواشنطن. وعليه، تترقّب الأوساط السياسية قمة ترامب–نتنياهو لاستشراف المرحلة المقبلة.

في المقابل، أشار مصدر رسمي لـ"نداء الوطن" إلى أن الغارات تعكس إصرار تل أبيب على مواصلة الضغط العسكري بالتوازي مع المفاوضات، محذّرًا من احتمال تصعيد الغارات قبيل اجتماع "الميكانيزم" المرتقب. وأكد المصدر أن لبنان يبذل أقصى جهوده لتفادي الحرب، ويقترب من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من قرار حصر السلاح، في حين لا تلتزم بما هو مطلوب منها.

وفي موازاة ذلك، جدّد "حزب "، عبر النائب حسن فضل الله، تمسكه بسلاحه، فيما رأت أوساط سياسية بارزة أن هذا الموقف يضع لبنان أمام معادلة واضحة: "إما نزع السلاح وإما الحرب".