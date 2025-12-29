عون يلتقي وفودًا من الأجهزة الأمنية: أنقذتم لبنان

واعتبر الرئيس عون أن توقيع ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري يشكّل خطوة عملية وأساسية، من شأنها أن تؤمّن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفّف من التقنين المعتمد.

وشكر الرئيس عون الوزير بدوي على الاستجابة الدائمة من الجانب المصري لحاجات لبنان، محمّلًا إيّاه تحياته إلى الرئيس السيسي، ومتمنيًا أن تحمل السنة الجديدة خيرًا وسلامًا وتقدّمًا لجمهورية مصر ، رئيسًا وشعبًا.

وخلال اللقاء، الذي حضره السفير المصري في لبنان علاء موسى والوفد المرافق للوزير المصري، عرض الوزير بدوي اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان، ترجمةً عملية لتوجيهات الرئيس السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى .

وأشار بدوي إلى أن التعاون اللبناني–المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات المتينة بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر ستقدّم كل الدعم للبنان في هذا المجال، من خلال خبراتها وإمكاناتها في استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

كما لفت إلى إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، بهدف تنسيق العمل وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في القطاعين النفطي والغازي، مشيرًا إلى أن مصر معنية أيضًا بتوفير البنى التحتية الضرورية.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عون خلال استقباله وفد قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبد : "ساعدتم في تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان، والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى يجعل مهمتكم ناجحة"