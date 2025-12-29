الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

عون يلتقي وفودًا من الأجهزة الأمنية: أنقذتم لبنان

2025-12-29 | 06:05
عون يلتقي وفودًا من الأجهزة الأمنية: أنقذتم لبنان
عون يلتقي وفودًا من الأجهزة الأمنية: أنقذتم لبنان

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، عن امتنان لبنان، رئيسًا وشعبًا، للدعم الذي تقدّمه جمهورية مصر العربية للشعب اللبناني بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واعتبر الرئيس عون أن توقيع لبنان ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصّص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري يشكّل خطوة عملية وأساسية، من شأنها أن تؤمّن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفّف من التقنين المعتمد.

 

وشكر الرئيس عون الوزير بدوي على الاستجابة الدائمة من الجانب المصري لحاجات لبنان، محمّلًا إيّاه تحياته إلى الرئيس السيسي، ومتمنيًا أن تحمل السنة الجديدة خيرًا وسلامًا وتقدّمًا لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وشعبًا.

 

وخلال اللقاء، الذي حضره السفير المصري في لبنان علاء موسى والوفد المرافق للوزير المصري، عرض الوزير بدوي اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان، ترجمةً عملية لتوجيهات الرئيس السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت.

 

وأشار بدوي إلى أن التعاون اللبناني–المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات المتينة بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر ستقدّم كل الدعم للبنان في هذا المجال، من خلال خبراتها وإمكاناتها في استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

 

كما لفت إلى إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، بهدف تنسيق العمل وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في القطاعين النفطي والغازي، مشيرًا إلى أن مصر معنية أيضًا بتوفير البنى التحتية الضرورية.

 

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عون خلال استقباله وفد قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء رائد عبد الله: "ساعدتم في تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان، والتنسيق القائم مع الأجهزة الأمنية الأخرى يجعل مهمتكم ناجحة"

عن السلام مع إسرائيل.. هذا ما قاله طوني فرنجية لـ"الجديد" (فيديو)
سمير جعجع: حزب الله أكبر مصيبة في تاريخ لبنان الحديث

مناشدات لـ "جمعية المصارف": للدفاع عن حقوق المصارف والمودعين
10:51
10:51
رئيس هيئة الطوارئ المدنية ايلي صليبا: لا صحة لانتشار مرض السل في السجون وهناك حالات كبيرة مُصابة بالانفلونزا
10:51
10:51
مراسل الجديد: دوي الانفجار الذي سمع في محيط منطقة المحمودية ناجم عن تفجير نفذه الجيش اللبناني والقوة الإسبانية في اليونيفيل لذخائر غير منفجرة
10:38
10:38
سلام: لن نقبل النقد دون تقديم البدائل
10:38
10:38
الرئيس سلام: أطلقنا على الحكومة اسم "الإنقاذ والإصلاح" وسنتعامل بصدق وشفافية مع اللبنانيين
10:37
10:37
الرئيس سلام: سيتبين لكل من يتعرف على قانون الفجوة المالية أنه سيرد للمودعين حقوقهم وسيُغرّم من حوّل أمواله إلى الخارج
10:35
10:35
