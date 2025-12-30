فتح صفحة جديدة.. رسالة من رجي الى عراقجي

أكد والمغتربين رجي أهمية بناء علاقات متوازنة مع تقوم على احترام سيادة واستقلاله، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره بمناسبة وحلول العام 2026.



وشدد رجي في رسالته على أن السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، ودعا إلى فتح صفحة في العلاقات بين البلدين.



جدّد الوزير رجي الرغبة في إقامة حوار وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران، وأكد ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين.



وشدد رجي على أن التعاون يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني.