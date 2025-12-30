الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية

2025-12-30 | 12:09
فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
فتح تسلّم صواريخ وذخائر للجيش.. ماذا عن باقي الفصائل؟ - التفاصيل في النشرة المسائية

محليات

تسلّم

صواريخ

وذخائر

للجيش..

الفصائل؟

التفاصيل

النشرة

المسائية

Aljadeed
انتبهوا… هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج
على وقع قمة ترامب - نتنياهو… اتصالات مكثّفة واتفاق بين عون وبري (الديار)

معلومات "الجديد": الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيزور لبنان مطلع العام المقبل لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا وسير عمل الآلية ثانياً
13:09
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": لبنان وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا
13:06
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد": أولوية لقاء ترامب–نتنياهو انصبت على إيران وغزة وسوريا وتركيا فيما يُعدّ ملف لبنان واضح المسار وخريطة الطريق الموضوعة لتنفيذه
13:04
خلي عينك عالجديد.. كيف يمكنكم الفوز غدًا؟ - تابع النشرة بعد قليل
12:02
من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!
11:40
الأمير الوهمي.. تحقيقات واستدعاءات (في النشرة بعد قليل)
11:24
