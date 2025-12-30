الأخبار
03:20
الجديد "طلّعت" الموهبة اللي بداخله - شاهد الفيديو
01:32
غزال يقتحم محطة قطار (فيديو)
14:37
تحقيقات قضية الأمير الوهمي.. ماذا عن الشيخ عريمط؟ - شاهد الفيديو
10:39
احتجاجات في مدن إيرانية عدة - شاهد الفيديو
10:09
توقعات 2026 من قبيلة تقليدية - شاهد الفيديو
محليات
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد":ترامب وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا.
2025-12-30 | 13:06
A-
A+
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد":ترامب وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا.
مقالات ذات صلة
ترامب: سنسعد الجميع سواء كانوا يهودا أو مسلمين أو من الدول العربية
مصادر دبلوماسية للجديد: على المسؤولين اللبنانيين الى الذهاب الى حصر السلاح في كل لبنان والتفاوض المباشر مع اسرائيل بعد اهمال واشنطن للملف اللبناني ووضعه في حساب اسرائيل
معلومات الجديد: الملف يواجه تعقيدات تقنية وسياسية سواء من ناحية الإجراءات الممكنة أو بسبب معارضة بعض القوى الأساسية لإخراج سجناء تطالب بهم الإدارة السورية الجديدة
مصادر دبلوماسية أميركية لـ"الجديد":ترامب وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي باعتبار أن هدف نتنياهو هو الذهاب إلى الحسم في الملف اللبناني بأي طريقة ممكنة سواء بالتفاوض أو بالنار أو بالمسارين معًا.
محليات
دبلوماسية
أميركية
لـ"الجديد":ترامب
الكرة
الملعب
الإسرائيلي
باعتبار
نتنياهو
الذهاب
الحسم
الملف
اللبناني
طريقة
ممكنة
بالتفاوض
بالنار
بالمسارين
معًا.
ضربة جوية للتحالف العربي على مواقع دعم عسكري خارجية في المكلا
بري مصرّ والمعارضة تتحرّك (نداء الوطن)
03:22
مفاجآت الجديد وصلت عالجنوب مع إبراهيم ضاوي في محطة Petroleum Smart .. لاقونا!
03:22
مفاجآت الجديد وصلت عالجنوب مع إبراهيم ضاوي في محطة Petroleum Smart .. لاقونا!
03:22
شو اسم البرنامج اللي بعرفكن على اسرار بيروت القديمة وشوارعها ومناطقها؟
شو اسم البرنامج اللي بعرفكن على اسرار بيروت القديمة وشوارعها ومناطقها؟
03:22
شو اسم البرنامج اللي بعرفكن على اسرار بيروت القديمة وشوارعها ومناطقها؟
شو اسم البرنامج اللي بعرفكن على اسرار بيروت القديمة وشوارعها ومناطقها؟
03:20
الجديد "طلّعت" الموهبة اللي بداخله - شاهد الفيديو
03:20
الجديد "طلّعت" الموهبة اللي بداخله - شاهد الفيديو
فن
04:41
قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام
فن
04:34
زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025
فن
04:30
وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا بعد صراع طويل مع المرض
مفاجآت الجديد وصلت عالجنوب مع إبراهيم ضاوي في محطة Petroleum Smart .. لاقونا!
03:22
شو اسم البرنامج اللي بعرفكن على اسرار بيروت القديمة وشوارعها ومناطقها؟
03:22
الجديد "طلّعت" الموهبة اللي بداخله - شاهد الفيديو
03:20
عاملين Follow لـ الجديد؟ لاقوا كيمو على عين المريسة لتكونوا من الرابحين
02:46
إضغطوا على الرابط أدناه وشاركونا اجوبتكن مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد على منصة X
02:44
لمناسبة رأس السنة.. تدابير استثنائية للجيش!
02:17
00:29
سلاح "حزب الله".. كرة نار في حضن الحكومة! (نداء الوطن)
2025-09-04
تدوير زوايا يسبق جلسة الجمعة.. وأورتاغوس تعود على وقع التصعيد الإسرائيلي (الأنباء)
2025-11-11
ميقاتي يدين اعتداء أحد مرافقي مستشاريه ويحيل الملف إلى القضاء
2025-09-07
لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة
2025-09-14
أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993
2025-10-20
بعد خرق الهدنة.. ترامب: وقف النار قائم بين حماس واسرائيل!
محليات
11:40
من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!
محليات
11:40
من "حزب الله" لـ حماس.. بيان جديد!
خاص الجديد
01:07
خلي عينك عالجديد وقول "الجديد" مش "الو".. حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش
خاص الجديد
01:07
خلي عينك عالجديد وقول "الجديد" مش "الو".. حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش
محليات
00:56
ما بعد لقاء ترامب - نتنياهو.. ليس كما قبله! (الجمهورية)
محليات
00:56
ما بعد لقاء ترامب - نتنياهو.. ليس كما قبله! (الجمهورية)
محليات
09:31
فتح صفحة جديدة.. رسالة من رجي الى عراقجي
محليات
09:31
فتح صفحة جديدة.. رسالة من رجي الى عراقجي
محليات
00:20
الأمر متروك لـ نتنياهو! (الأخبار)
محليات
00:20
الأمر متروك لـ نتنياهو! (الأخبار)
محليات
12:09
جنبلاط: ملك إسرائيل حصل على كل ما يريد.. ومزيد من الاضطرابات
محليات
12:09
جنبلاط: ملك إسرائيل حصل على كل ما يريد.. ومزيد من الاضطرابات
