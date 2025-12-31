الأمر متروك لـ نتنياهو! (الأخبار)

عبّرت أوساط سياسية في لصحيفة ، عن عدم ارتياحها لما صدر عن الاجتماع بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتة إلى أن كل الرسائل التي وصلت إلى ، قبل لقاء القمة الأميركية - ، تقاطعت على أن ما يعني الأميركي بالدرجة الأولى هو تثبيت الاتفاق مع وجرّ الى مفاوضات مشروطة، فيما يأتي لبنان في أسفل الاهتمامات على جدول الأعمال الأميركي، ونتنياهو ليس بحاجة إلى ضوء أخضر أميركي للشروع في التصعيد، بل الأمر متروك له لتقدير الوضع داخل لبنان. وإذا قرّر التصعيد، فلن يكون بحاجة إلى الرجوع لترامب لأن التقاطع حاسم بين الطرفين حول نزع سلاح حزب الله".